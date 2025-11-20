韓国ドラマ「私たちのブルース」「むやみに切なく」などで知られる人気俳優のキム・ウビン（３６）と、ドラマ「海街チャチャチャ」などで主演を務めた女優のシン・ミナ（４１）が１２月に結婚することを２０日、２人の所属事務所・ＡＭエンターテインメントが発表したと、現地メディアの日刊スポーツなどが報じた。

韓国で「芸能界を代表する長寿カップル」と呼ばれている２人が、約１０年の交際を経ていよいよ実を結ぶこととなった。

記事によると同社は、２人が１２月２０日にソウルのＳｈｉｌｌａホテルで両家家族と親戚、親しい知人のみを招待し非公開で結婚式を挙げると伝えたという。

またキム・ウビンは公式ファンカフェに、直筆文でファンへ結婚を報告し「長い時間、ともに過ごして来た恋人であるその方と、家庭というものをともに歩んでいこうと思う」「僕たちが歩いていく道がよりあたたかであるよう、皆さんが応援してくださるとありがたい」とつづったとした。

キム・ウビンとシン・ミナは２０１５年に交際していることを公に認め、静かに愛を育んできた。１７年にはキム・ウビンが鼻咽頭がんと診断され、活動を中断。１９年に復帰するまでのつらい時期を、シン・ミナが支えていたと伝えられた。そんな２人は、２２年「私たちのブルース」で共演し、話題となった。