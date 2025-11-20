ºå¿À´äºê¡ÖÏ¢ÇÆ¤ò¡×¡¡4Ç¯·ÀÌó¤Î4Ç¯ÌÜ¤Ø
¡¡ºå¿À¤Î´äºêÍ¥Åê¼ê¤¬20Æü¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤ÎÇ¯Êð2²¯±ß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤·¤¿¡£Íèµ¨¤¬4Ç¯·ÀÌó¤Î4Ç¯ÌÜ¡£º£µ¨¤Ï53»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·31¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2.10¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í12Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿34ºÐ¡£5·î¤ËÄÌ»»100¥»¡¼¥Ö¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¡£ÍèÇ¯¡¢¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈìÅÍß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨3¾¡¤Î¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¤Ï500Ëü±ßÁý¤Î3ÀéËü±ß¡¢ÅçÅÄ³¤Íù³°Ìî¼ê¤Ï200Ëü±ß¸º¤Î3ÀéËü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë