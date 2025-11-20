小さくてたためて電動でパワフル。

日本では多くの人が持っているであろう、超メジャーな乗り物が自転車。いろんなタイプがありますが、小さくなる折りたたみ式ってのもありますよね。玄関やベランダに置けますし、室内保管なら劣化しにくく盗まれないのも利点です。

でも折りたたみはタイヤが小さくて、遅いイメージ。電動アシストが付けば解消されるでしょうけども、モーターや充電池で重たくなるのでは？

小さくてもちゃんと電動

DAHONの「K-Forth」は、ミニベロタイプ「Kシリーズ」の電チャリ。充電池はメインフレームに内蔵され、後輪のハブモーターのおかげでスッキリです。まるで電動じゃないかのような見た目ですが、ちゃんとアシストをします。

メインフレームにある主電源は押しやすい位置にあり、ボタンの点灯色とパターンで電池残量が分かります。もしカゴなどを付けたい場合は、ヘッドにある台座を使えばアレコレ拡張ができる親切設計です。

折りたたみ＋電動は利点だらけ

変速機がありませんが、電動なので無問題。モーターは軽くて高トルク。想像を超えるパワーを実現するそうな。重さは12.5kgで、少しくらいは持ち歩いても苦になりません。屋内に置けますし、袋に入れれば電車で輪行も可能です。

Image: AKIBO CORPORATION

日本人の自転車所有率は2人に1台

日本で自転車はどれくらい普及しているのでしょうか？ 国交省いわく、その所有率は2人に1台なんですって。もし折りたたみの電動が普及すれば、駐輪事情に左右されなくなり割合がチョイ増えるかもですね。

DAHONは1983年からある老舗小径車メーカー。「K-Forth」は、お値段16万5000円のスタイリッシュな1台となっています。

Source: YouTube, AKIBO CORPORATION (1, 2)

Reference: 国土交通省