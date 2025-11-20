アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」より私服姿の後藤ひとりが1/6スケールフィギュア化
【アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」 1/6 後藤ひとり 私服 ver.】 2026年7月 発売予定 価格：19,800円
2026年7月 発売予定
ホビーストックは、フィギュア「アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』 1/6 後藤ひとり 私服 ver.」を2026年7月に発売する。価格は19,800円。
本商品はアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」より、私服姿のぼっちちゃんこと後藤ひとりを1/6スケールフィギュア化したもの。
劇中で頼まれて着たかわいい私服姿で不安げな表情をしたぼっちちゃんが再現されている。清楚なお嬢様のような衣装となっており、ぼっちちゃんの可愛さを再確認できる造形となっている。
また、ホビーストックWEBショップでの購入で特典「目が死んでいるぼっちちゃんの顔パーツ」がついてくる。
(C) はまじあき／芳文社・アニプレックス