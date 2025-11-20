器用な彼女さんのシーサー（提供：BAMBIEさん）

写真拡大

「沖縄旅行にて
←器用な彼女のシーサー
　　　　　　　俺のシーサー→」

【写真】個性的な「俺のシーサー」がこちら

こんなポストをされたのはBAMBIE（@bambie_ow）さん。沖縄旅行で手作りのシーサーを制作した様子を投稿し、その仕上がりの対比が話題を呼びました。「器用な彼女のシーサー」と「俺のシーサー」との違いに、多くのユーザーがクスッと笑ってしまいました。

「味があってむしろ最高じゃん！」
「彼女さんの完成度高すぎる」
「守り神にも個性が出るんだなぁ」
「どっちも愛おしいｗ」

ポストをされたBAMBIEさんにお話を伺いました。

――シーサー作りはどのようなきっかけで体験されたのですか？

「沖縄旅行で彼女と彼女の義母がやりたいと^_^言って予約してました！」

――写真の「器用な彼女のシーサー」と「俺のシーサー」、どのようなイメージで作った？

「イメージとかは浮かんでなかったです。もともと、ペアで飾るために作りました！」

――制作中の雰囲気は？

「周りの家族が和気あいあいとしてる中、自分たちだけ割と真剣に黙々とやってました！」

――完成し、ご自身のシーサーを見たときは？

「彼女が作ったのは、器用で良いシーサーでしたが、自分のシーサーも自信作でした！そう思ってポストしたんですが、まさかいじられてバズるとは思いませんでした」

――SNSで大きな反響がありましたね。

「『屋内用と屋外用』という反応が面白かったです」

――作ったシーサーは今どこに？

「玄関に対にして飾ってます！」

「他にも彼女が粘土でいろいろ作ってるのでみてください」とBAMBIEさんは話してくれました！

旅行の思い出とともに残った、世界にひとつだけのシーサー。2体のシーサーは、旅の温かい記憶をいまも玄関で見守ってくれているようです。

（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）