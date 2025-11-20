「沖縄旅行にて

←器用な彼女のシーサー

俺のシーサー→」



【写真】個性的な「俺のシーサー」がこちら

こんなポストをされたのはBAMBIE（@bambie_ow）さん。沖縄旅行で手作りのシーサーを制作した様子を投稿し、その仕上がりの対比が話題を呼びました。「器用な彼女のシーサー」と「俺のシーサー」との違いに、多くのユーザーがクスッと笑ってしまいました。



「味があってむしろ最高じゃん！」

「彼女さんの完成度高すぎる」

「守り神にも個性が出るんだなぁ」

「どっちも愛おしいｗ」



ポストをされたBAMBIEさんにお話を伺いました。



――シーサー作りはどのようなきっかけで体験されたのですか？



「沖縄旅行で彼女と彼女の義母がやりたいと^_^言って予約してました！」



――写真の「器用な彼女のシーサー」と「俺のシーサー」、どのようなイメージで作った？



「イメージとかは浮かんでなかったです。もともと、ペアで飾るために作りました！」



――制作中の雰囲気は？



「周りの家族が和気あいあいとしてる中、自分たちだけ割と真剣に黙々とやってました！」



――完成し、ご自身のシーサーを見たときは？



「彼女が作ったのは、器用で良いシーサーでしたが、自分のシーサーも自信作でした！そう思ってポストしたんですが、まさかいじられてバズるとは思いませんでした」



――SNSで大きな反響がありましたね。



「『屋内用と屋外用』という反応が面白かったです」



――作ったシーサーは今どこに？



「玄関に対にして飾ってます！」



「他にも彼女が粘土でいろいろ作ってるのでみてください」とBAMBIEさんは話してくれました！



旅行の思い出とともに残った、世界にひとつだけのシーサー。2体のシーサーは、旅の温かい記憶をいまも玄関で見守ってくれているようです。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）