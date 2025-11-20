沖縄で作った「器用な彼女のシーサー」に対して「俺のシーサー」は……「味があってむしろ最高じゃん」
「沖縄旅行にて
←器用な彼女のシーサー
俺のシーサー→」
こんなポストをされたのはBAMBIE（@bambie_ow）さん。沖縄旅行で手作りのシーサーを制作した様子を投稿し、その仕上がりの対比が話題を呼びました。「器用な彼女のシーサー」と「俺のシーサー」との違いに、多くのユーザーがクスッと笑ってしまいました。
「味があってむしろ最高じゃん！」
「彼女さんの完成度高すぎる」
「守り神にも個性が出るんだなぁ」
「どっちも愛おしいｗ」
ポストをされたBAMBIEさんにお話を伺いました。
――シーサー作りはどのようなきっかけで体験されたのですか？
「沖縄旅行で彼女と彼女の義母がやりたいと^_^言って予約してました！」
――写真の「器用な彼女のシーサー」と「俺のシーサー」、どのようなイメージで作った？
「イメージとかは浮かんでなかったです。もともと、ペアで飾るために作りました！」
――制作中の雰囲気は？
「周りの家族が和気あいあいとしてる中、自分たちだけ割と真剣に黙々とやってました！」
――完成し、ご自身のシーサーを見たときは？
「彼女が作ったのは、器用で良いシーサーでしたが、自分のシーサーも自信作でした！そう思ってポストしたんですが、まさかいじられてバズるとは思いませんでした」
――SNSで大きな反響がありましたね。
「『屋内用と屋外用』という反応が面白かったです」
――作ったシーサーは今どこに？
「玄関に対にして飾ってます！」
「他にも彼女が粘土でいろいろ作ってるのでみてください」とBAMBIEさんは話してくれました！
旅行の思い出とともに残った、世界にひとつだけのシーサー。2体のシーサーは、旅の温かい記憶をいまも玄関で見守ってくれているようです。
（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）