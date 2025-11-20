【異変】“日本一”の産地・広島で冬の味覚・カキが大量死…原因は高い海水温か？生産者嘆き「中身がない」サケやホタテも大ピンチ
栄養豊富で「海のミルク」とも呼ばれるカキ。今、旬を迎えているこの“冬の味覚”に、異変が起きています。
11月19日、鈴木憲和農水相が視察に入ったのはカキの生産量・日本一の広島県。
県内各地で養殖のカキが大量死し、深刻な被害が広がっているというのです。
鈴木憲和農水相：
何年前にこういうひどい状況があった？
森尾水産・森尾龍也代表
ないですね。二十数年で初めて。
水揚げされたカキは一見大ぶりですが、本来身がパンパンに詰まっているはずが、中は空っぽ。
島村水産・島村広司社長：
空ばっかりでしょ。生きていたらこういうふうにちゃんと口がつむってる（閉じている）んですよ。死んだら口が開いて中身が無くなっている状態です。
今年は9割死んでいるので。生きているカキが3つ4つくらいしか…。全部口を開けている。死んでいなかったら大豊作なんだけどね…。
広島県産のカキは、国内生産量の6割以上と全国トップ。
しかし、この生産者が養殖するカキは9割ほどが死滅しており、他の場所でも死滅率が7割から9割にのぼっているといいます。
カキ“歴史的不漁”の原因は？ふるさと納税の一時停止も
この“歴史的不漁”の原因は何なのでしょうか。
広島県の水産海洋技術センターは、猛暑による高い海水温や、雨が少なく海水の塩分濃度が高まったことなどが原因で、カキが弱ったのではないかとの見方を示しています。
「さぁこれからおいしい季節」という時に、冬の味覚に訪れた危機。
広島県呉市は、生カキを返礼品とする「ふるさと納税」の受付を一時停止。
すでに全国から1738件、2464万2000円を受け付けていましたが、生カキの返礼品を送れなくなった寄付者には事情を説明し、随時対応しているといいます。
さらに『サン！シャイン』が、豊洲で仕入れる魚介が自慢の鮮魚店を取材すると…、
江戸川市場 新兵衛・篠粼幸雄さん：
このカキは、北海道の厚岸から仕入れたものです。
北海道産は入荷していたものの、例年なら定番の広島県産はゼロでした。
“異変”…サケ、イクラ、ホタテも生産量激減
異変はカキだけではありません。年末年始などにも欠かせないサケも不漁に陥っているといいます。
江戸川市場 新兵衛・篠粼幸雄さん：
サケが不漁ということなので、サケ自体が少ないからイクラも筋子も高くなる、値段が上がっちゃうという形ですね。
また、佐賀県唐津市と九州大学の共同開発で誕生し、ブランド化を進めていた完全養殖の 「唐津 Ｑサバ」。
今シーズンも2万尾を出荷する予定でしたが、9月から10月にかけ大量に死んでいるのが見つかり、唐津市は当面、出荷を停止すると発表しました。
そして、北の“海の幸”・ホタテにも異変が。
ホタテの養殖で全国トップクラスの産地、青森県の陸奥湾の生産者は…、
後潟漁業共同組合 工藤琢磨さん：
ほぼ死滅しちゃってて…全滅してる人もかなりいますし。（生産量が）多い人で（例年の）1割2割くらいしかいってない人ばかりですね。
青森県のホタテの漁獲量は2020年の8万トン以上から、去年には3万1326トンまで減少。
大打撃の原因は、やはり「高い海水温」です。
陸奥湾ではこの夏、26℃度以上の水温が1カ月ほど続いたことで、稚貝がほぼ全滅したといいます。
鮮魚と地酒屋 漁介 高田馬場店・蔦林直樹オーナー：
（ホタテが）もう「ない」って言ったほうがいいと思うんですよ。今は、在庫を取り合う形になってきてしまっていて。
とりあえず忘年会・新年会、春くらいまでは何とかストックはしてますけども。そこからはまたちょっと考えないといけないですね。
在庫がなくなればメニューから消える可能性もあるというのです。
視聴者からも“悲鳴”…魚介が“値上がりラッシュ”
この“冬の味覚に広がる異変”に、視聴者からもさまざまな実体験が寄せられました。
「いつも行ってた旅館のバイキングでカニ食べ放題がない。海鮮を楽しみに行ってたのに」（40代女性）
「手巻き寿司の具を購入しようとした時、海鮮物が高い｡手巻き野菜寿司になりました」（10代）
「100円寿司に行っても100円のお寿司はほとんどない」（20代女性）
松村未央アナウンサー：
特に被害が深刻だった広島のカキですが、原因は「海水の高水温と高塩分が長く続いたこと」ということですが、天達さん、これはどういったことですか？
天達武史気象防災キャスター：
今年瀬戸内海では梅雨が6月に明けているんですよ。海水温がものすごく上がってしまって、さらに7月に雨がほとんど降っていない。だから海水温が平年より高かったところに、さらにまた高い状態が続いてしまったと。
また瀬戸内海は割と穏やかなので、雨が降らないと海が混ざらないんですよね。
しかもこの時期は普通台風が近づきます。今年はほとんど台風が近づかなかったんですよ。海水が混ぜられていないので流れ込む水の量が減って、塩分濃度が非常に上がってしまったと。ダブルパンチどころかトリプルパンチです。
谷原章介キャスター：
青森のホタテは「もう少し深いところで育てれば、水温が下がるから大丈夫ではないか」という対策の話を聞いたんですけど、瀬戸内海のマガキはそういう対策ではダメですか？
天達武史気象防災キャスター：
海が深いところだと育たないんですよね。浅いところで生育させないといけないので、天候はすごく影響すると思います。
松村未央アナウンサー：
マガキは塩分をあまり好まないので、二重の負担がかかり大量死につながったということで、冬の食卓、私達も工夫をしながら乗り越えていく必要がありそうです。
