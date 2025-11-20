中国の氷雪ツーリズムの人気目的地トップはハルビン―中国メディア

旅行サイト・同程旅行が発表した「2025-26スノーシーズン氷雪ツーリズム動向報告」はスノーシーズンの国内氷雪ツーリズムの動向、消費の注目ポイントを分析している。中国青年網が伝えた。

同程旅行の氷雪ツーリズムの人気目的地に向かうエアチケットやホテル、バケーションコースの予約データに基づき、報告は25-26スノーシーズンの主な人気旅行先がハルビン、瀋陽、ウルムチ、長春、フルンボイル、アルタイ、チチハル、大興安嶺、長白山、イリ・カザフ自治州になると予測している。

例年と比べると、25-26スノーシーズンの人気旅行先はより多様化している。メジャーな旅行先であるハルビンが引き続き高い人気となっているほか、ウルムチやアルタイ、イリ・カザフ自治州などの人気も目に見えて高まり、内モンゴル自治区、甘粛省、寧夏回族自治区、山西省などのスキーリゾートと冬季文化観光アクティビティーの人気も急上昇している。その他、南方エリアの高原の雪景色と北方エリアの氷と雪の景色にはそれぞれの特徴があるため、成都や麗江、六盤水をはじめとする南方エリアの氷雪ツーリズム目的地の人気も目に見えて高まっている。

目的地での楽しみ方では、氷雪スポーツと氷雪文化観光が人気を二分している。10月中旬に新疆ウイグル自治区アルタイ地区のコクトカイ国際スキーリゾートがオープン。氷雪ツーリズムの主な目的地の人気を押し上げた。氷雪文化観光の消費も今年の氷雪ツーリズムのもう一つの注目ポイントとなっている。ハルビン氷雪大世界、棋盤山氷雪大世界、長春氷雪新天地を含む氷雪をテーマにしたテーマパークや景勝地が、旅行者にとって「一度は行ってみたい場所」になっている。若い旅行者の間では、雪化粧した雲岡石窟、老君山景勝地の玉皇頂と霧氷の競演、故宮の雪景色など、歴史ある建物や遺跡がある場所の雪景色が大人気となっており、冬季に旅行に出かける人々がSNSで「必ずシェアする」人気スポットとなっている。その他、査干湖の冬の伝統漁「冬捕」や内モンゴル自治区の氷と雪のナーダムをはじめとする伝統的な民俗行事もスノーシーズンの新たな楽しみとなっている。（提供/人民網日本語版・編集/KN）