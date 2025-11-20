茨城県の市で「移住したい」と思う市ランキング！ 2位「つくば市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月30日、全国20〜60代の男女250人を対象に「移住したい市」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、茨城県の市で「移住したい」と思う市を紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「つくばエクスプレスで都心へのアクセスがしやすい」（20代女性／東京都）、「学生が多く新しいものが多そうだから」（40代女性／神奈川県）、「研究施設やIT関連の企業が多く、Web系の仕事にも関わりやすい環境だから」（30代男性／富山県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「納豆が好きなことや、水戸藩について歴女になれたり、都市機能と自然のバランスがいいから」（40代女性／長崎県）、「友人が水戸市に住んでいて遊びに行ったことがあるが、都内からも2時間程度で駅前もお店があり思ったよりも栄えていた」（20代女性／千葉県）、「商業施設が多くて買い物に困らない」（40代女性／福島県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：つくば市／71票2位は「つくば市」でした。最先端の研究機関が集まり「日本の頭脳」とも称されるつくば市は、都心へのアクセスも良く、自然と都市機能のバランスが取れた暮らしが魅力です。筑波山や科学万博記念公園などもあり、自然と触れ合える環境も整っています。
1位：水戸市／95票1位は「水戸市」でした。茨城県の県庁所在地・水戸市は、歴史と文化が息づく街でありながら、住環境や教育機関も整備された暮らしやすい都市です。偕楽園や千波湖といった自然スポットも豊富で、ファミリー層にも人気があります。
