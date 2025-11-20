¡Ö¥Û¥¯¥í¤¬¡Ä¡×²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á26ºÐ¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼àÂçÃÀ¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö²òÊü´¶¥¹¥Æ¥¡×
¥Ó¥¥Ë¤Ç¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤¿¤ê¡¢¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿¤ê
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎºãÌÚÍ®ÍÕ(26)¤¬ÂçÃÀ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É½»æ¡¦´¬Æ¬¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÖÌ¡²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×(ÁÐÍÕ¼Ò)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£²°³°¤ä¼¼Æâ¤ÇÈ©¤â¤¢¤é¤ï¤Ê¥Ó¥¥Ë¤òÃå¤Æ¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤¿¤ê¡¢¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â¤¦¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤âÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í¡ÊºÇ¸å¤ÏÍÍ»Ò¤Î¤ª¤«¤·¤¤ºãÌÚ¤¬»£¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¿É¤¤¡×¡ÖÂÀÍÛ¤Î²¼¤Î²òÊü´¶¤â¡¢T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¥¦¥¯¥ì¥ì¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¤ª¶»¤Î¥Û¥¯¥í¤¬¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºãÌÚ¤Ï2019Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥¯¥í¥¬¥é¥¹2¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£22Ç¯4·î¤«¤é¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×(TBS)¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£