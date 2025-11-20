¡ÖºÇ¤âÈá´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤Ç¤Ïº£µ¨½ªÎ»¡×ÆüËÜÂåÉ½¼çÎÏ¤ÎÎ¥Ã¦¤ÏÄ¹°ú¤¯¶²¤ì¤â¡Ä°Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¡£¸½ÃÏµ¼Ô¤Ï·üÇ°¡ÖÉÔºß¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¯¶Á¤¯¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÎëÌÚºÌ±ð¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï11·î£¸Æü¤Î¥ß¥é¥óÀï¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤È¸òºø¤·¤¿ºÝ¤Ëº¸¼ê¤òÉé½ý¡£Ãæ»Ø¤È½®¾õ¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡££³¡Á£´¤«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶Ã°ÛÅª¤ÊÈ¿¼Í¿À·Ð¤ò¶î»È¤·¤¿¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎëÌÚ¤Ï¹âÀºÅÙ¤Î¥¥Ã¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹¶·â»²²Ã¤Ç¤â¥Ñ¥ë¥Þ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØParma Live¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Î¥Ã¥Ä¥£µ¼Ô¤Ï¡Ö¥Ñ¥ë¥Þ¤ÏÉáÄÌ¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤¦¡£¥¹¥º¥¤ÎÉÔºß¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¯¶Á¤¯¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤·¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤«¤é¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£¥¹¥º¥¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥µ¡¼¥É¤Ø¤Î¥Ñ¥¹À®¸ùËÜ¿ô¤¬137ËÜ¤ÈºÇÂ¿¤Ê¤ó¤À¡£¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ç¤â23°Ì¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤À¤±¤Ë¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¿Ø±Ä¤Ï°ì¹ï¤âÁá¤¤ÀïÎóÉüµ¢¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢19Æü¤Î¡ØTUTTOmercatoWEB¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÄ¾¶á¤Ç¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿£´¤«·î¤è¤ê¤âÄ¹¤¤Î¥Ã¦¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯ºÇÄã20»î¹ç¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢ºÇ¤âÈá´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ñ¥ë¥Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÎëÌÚ¤ÎÎ¥Ã¦¤¬¤µ¤é¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥·¡¼¥º¥óÀäË¾¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ä¾¸å¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â´í¤¦¤¯¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÂçÈ¾¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬£³¡Á£´¤«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡ØTUTTOmercatoWEB¡Ù¤ÇÂ³Êó¤¬¤¢¤ë¤«¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
