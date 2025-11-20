巨人は１１月２３日のファンフェスタ後に東京ドームで開催するスペシャルトークイベント「ジャイアンツ・ファンフェスタ“延長戦”〜２００２年優勝メンバー同窓会〜」の記念グッズを発売すると発表。前日２２日から、東京ドームの公式グッズショップ（一部店舗を除く）と公式オンラインストアで取り扱う。

イベントの出演予定者は以下の１４名。

上原浩治さん、工藤公康さん、清原和博さん、前田幸長さん、仁志敏久さん、元木大介さん、入来祐作さん、清水隆行さん、村田善則さん、松井秀喜さん、高橋由伸さん、岡島秀樹さん、斉藤宜之さん、條辺剛さん

【商品一覧】

■公式オンラインストア・ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ共通

・フーディ―※Ｓ〜２ＸＬ７，８００円

・Ｔシャツ※Ｓ〜２ＸＬ４，５００円

・トートバッグ３，５００円

・プリントフェースタオル２，５００円

・アクリルスタンド２，０００円

・アクリルキーホルダー９００円

０２年の巨人は原監督就任１年目で２位ヤクルトに１１差の独走セ・リーグ優勝。日本シリーズは西武に４連勝して日本一に輝いた。

０２年シーズンの主な個人成績

【先発投手】

上原浩治１７勝５敗、防御率２・６０（最多勝）

桑田真澄１２勝６敗、防御率２・２２（最優秀防御率）

高橋尚成１０勝４敗、防御率３・０９

工藤公康９勝８敗、防御率２・９１

入来祐作５勝４敗、防御率３・０５

【リリーフ】

前田幸長５３登板４勝４敗１セーブ、防御率２・７４

岡島秀樹５２登板６勝３敗、防御率３・４０

河原純一４９登板５勝３敗２８セーブ、防御率２・７０

條辺剛４７登板２勝３敗、防御率３・１６

【野手】

仁志敏久１０３試合、打率２割４分４厘、８本塁打、４２打点

清水隆行１３９試合、打率３割１分４厘、１４本塁打、５８打点

高橋由伸１０５試合、打率３割６厘、１７本塁打、５３打点

松井秀喜１４０試合、打率３割３分４厘、５０本塁打、１０７打点（本塁打王、打点王）

阿部慎之助１２７試合、打率２割９分８厘、１８本塁打、７３打点

江藤智１２５試合、打率２割４分２厘、１８本塁打、５６打点

二岡智宏１１２試合、打率２割８分１厘、２４本塁打、６７打点

元木大介１２１試合、打率２割５分７厘、６本塁打、５２打点

斉藤宜之１０９試合、打率３割１分、５本塁打、３７打点

清原和博５５試合、打率３割１分８厘、１２本塁打、３３打点

村田善則３６試合、打率２割２分８厘、１本塁打、６打点