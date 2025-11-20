女優の屋比久知奈（やびく・ともな）、唯月ふうかが２０日、新作ミュージカル「白爪草」（２０２６年１月８日〜２２日、ＳＵＰＥＲＮＯＶＡ ＫＡＷＡＳＡＫＩ）の製作発表を神奈川・川崎で行った。

２０２０年に世界初の全キャストＶＴｕｂｅｒで上映された映画「白爪草」が原作の衝撃的な心理サスペンス。音楽と芝居がぶつかり合う２人ミュージカルとして世界初演となる。

ダブル主演で双子を演じる屋比久と唯月はまず、「ホトトギス」「雑草」「プリザーブドフラワー」「花歌」の４曲の歌唱を披露。

双子の妹・白椿蒼を演じる屋比久は「まず女性２人でミュージカルをできるということがうれしかった」と喜び、「どきどきわくわく、もちろん緊張もあったんですが、相手がふうかということもあって、とにかく全力でやりたいなと思った」と目を輝かせた。

親を殺した白椿紅を演じる唯月は「いままで挑戦したことのない役柄で今模索している最中。新しい自分にこの作品を通して出会えたら」と期待した。

映画版で主演と主題歌を務めたＶｔｕｂｅｒの電脳少女シロから「ミュージカル化おめでとうございます！どんな双子になるのかどきどきです。とっても楽しみです」とサプライズのメッセージも。屋比久は「うれしいし、改めて気合が入ってます」、唯月も「最後まで私たちで走り抜けたい」と力強く意気込んだ。