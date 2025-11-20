º´Ìî³Ù¤¬±¦É¨È¾·îÈÄÂ»½ý¤Èð×ÂÓÃÇÎö¤ÇÁ´¼££¸¡Á£¹¥«·î¡¡TBS¡ÖºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï¡×¼ýÏ¿Ãæ
TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ï20Æü¡¢12·î¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤ÎÈÖÁÈ¡ÖºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï2025Åß¡×¤Î¼ýÏ¿Ãæ¡¢ÇÐÍ¥¤Îº´Ìî³Ù¡Ê33¡Ë¤¬±¦É¨¤ÎÈ¾·îÈÄÂ»½ý¤Èð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÃÇÎö¤Ë¤è¤êÁ´¼£Ìó8¡Á9¥«·î¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¶É¤Ë¤è¤ë¤È11·î18Æü¸á¸å1»þ30Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤ÎÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿¡£º´Ìî¤¬Æ±ÈÖÁÈÌ¾Êª´ë²è¤Î¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÊµðÂçÄ·¤ÓÈ¢¡Ë¤Ç17ÃÊ¡ÊÌó2¥á¡¼¥È¥ë46¥»¥ó¥Á¡Ë¤ÎÄ·ÌöÀ®¸ù¸å¡¢¶õÃæ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÃåÃÏ»þ¤Ë±¦Â¤ò¤Ò¤Í¤ê¡¢Éé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º´Ìî¤ÏÃåÃÏÄ¾¸å¤ËÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤¿¤¿¤á¡¢ÂÓÆ±¤·¤¿µßµÞµßÌ¿»Î¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¡¢»Ä¤ê¶¥µ»¤ò·ç¾ì¤·¤¿¡£¥¨¥Ã¥¯¥¹Àþ¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¹ü¤Ë¤Ï°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤òÍ×¤¹¤ë¡×¤È¤Î¿ÇÃÇ¡£Íâ19Æü¤ËMRI¤Ë¤è¤ëÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢±¦É¨¤ÎÈ¾·îÈÄÂ»½ý¤Èð×ÂÓÃÇÎö¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¼ç¼£°å¤«¤é¤Ï¡Ö¼ð¤ì¤¬°ú¤¤¤¿¸å¤Ë¼ê½Ñ¤òÍ×¤¹¤ë¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
Á´¼£¤Ï8¡Á9¥«·î¤Ç¡¢°ìÄê´ü´Ö¤ÏÊâ¹Ô¤Ë¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤Î»Å»ö¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤¬¡¢ÇÐÍ¥³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ç¼£°å¤ÈÁêÃÌ¤Î¾å¡¢Å¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
Æ±¶É¤Ï¡ÖÅö³º¤ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ÂÁ´À¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤¬¥±¥¬¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´¤è¤ê¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤âÁá¤¤¤´²óÉü¤ò¤ªµ§¤ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤âÈÖÁÈÀ©ºî¾å¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£