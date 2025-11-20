東証スタンダード（大引け）＝値上がり優勢、ＢＴＣＪＰＮがS高 東証スタンダード（大引け）＝値上がり優勢、ＢＴＣＪＰＮがS高

20日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数899、値下がり銘柄数514と、値上がりが優勢だった。



個別ではＢｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>がストップ高。ヤマト モビリティ ＆ Ｍｆｇ．<7886>は一時ストップ高と値を飛ばした。ナカノフドー建設<1827>、ミヨシ油脂<4404>、川上塗料<4616>、アイサンテクノロジー<4667>、日本高周波鋼業<5476>など23銘柄は年初来高値を更新。城南進学研究社<4720>、テラプローブ<6627>、ＡＩメカテック<6227>、メタルアート<5644>、玉井商船<9127>は値上がり率上位に買われた。



一方、ｕｎｂａｎｋｅｄ<8746>がストップ安。ウエストホールディングス<1407>、ぐるなび<2440>、出前館<2484>、イメージ ワン<2667>、大森屋<2917>など18銘柄は年初来安値を更新。アール・エス・シー<4664>、アサカ理研<5724>、シリウスビジョン<6276>、アールビバン<7523>、エスケイジャパン<7608>は値下がり率上位に売られた。



