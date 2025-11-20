ETF売買代金ランキング＝20日大引け
20日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 197905 3.9 42390
２. <1357> 日経Ｄインバ 35424 11.8 6016
３. <1321> 野村日経平均 33692 88.7 51670
４. <1360> 日経ベア２ 22773 -2.9 148.0
５. <1579> 日経ブル２ 15074 -3.6 455.7
６. <1458> 楽天Ｗブル 14978 -11.3 50230
７. <1540> 純金信託 13994 7.7 19600
８. <1306> 野村東証指数 10469 84.2 3459.0
９. <2644> ＧＸ半導日株 7528 30.0 2397
10. <1568> ＴＰＸブル 4890 -7.3 671.5
11. <1329> ｉＳ日経 3867 47.7 5173
12. <1459> 楽天Ｗベア 3763 4.8 244
13. <1655> ｉＳ米国株 3123 42.9 764.2
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2952 28.6 64960
15. <1320> ｉＦ日経年１ 2872 71.5 51490
16. <1330> 上場日経平均 2679 69.7 51700
17. <1326> ＳＰＤＲ 2503 100.6 58820
18. <1545> 野村ナスＨ無 2361 15.8 39920
19. <2036> 金先物Ｗブル 2217 13.6 162000
20. <314A> ｉＳゴールド 2093 84.7 303.3
21. <1358> 上場日経２倍 2008 98.6 80280
22. <1542> 純銀信託 1861 -0.5 23505
23. <200A> 野村日半導 1791 1.3 2260
24. <1328> 野村金連動 1652 54.2 15245
25. <1489> 日経高配５０ 1607 48.5 2700
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1542 14.3 2398
27. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1525 189.4 30450
28. <2243> ＧＸ半導体 1415 426.0 2579
29. <1346> ＭＸ２２５ 1337 65.5 51870
30. <1308> 上場東証指数 1296 31.0 3418
31. <2865> ＧＸＮカバコ 1290 314.8 1203
32. <1475> ｉＳＴＰＸ 1191 -29.7 341.2
33. <2244> ＧＸＵテック 1172 49.7 3120
34. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1144 -38.1 723.8
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1065 -38.5 58730
36. <1615> 野村東証銀行 1061 -4.4 480.1
37. <1398> ＳＭＤリート 962 112.4 2045.5
38. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 871 11.1 11060
39. <1343> 野村ＲＥＩＴ 850 -44.6 2140.0
40. <313A> ｉＳＳＴ２０ 845 259.6 242.6
41. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 837 150.6 365.9
42. <1348> ＭＸトピクス 814 162.6 3458
43. <1571> 日経インバ 784 -7.7 422
44. <1580> 日経ベア 746 -17.6 1123.0
45. <380A> ＧＸ中国テク 712 75.4 1163
46. <2559> ＭＸ全世界株 705 30.3 25620
47. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 692 -31.4 152
48. <1476> ｉＳＪリート 642 82.4 2055
49. <2860> 野村独株Ｈ有 611 2445.8 3037
50. <1367> ｉＦＴＰＷブ 572 -17.1 51820
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
