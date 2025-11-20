　20日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　197905　　　 3.9　　　 42390
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 35424　　　11.8　　　　6016
３. <1321> 野村日経平均　　 33692　　　88.7　　　 51670
４. <1360> 日経ベア２　　　 22773　　　-2.9　　　 148.0
５. <1579> 日経ブル２　　　 15074　　　-3.6　　　 455.7
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 14978　　 -11.3　　　 50230
７. <1540> 純金信託　　　　 13994　　　 7.7　　　 19600
８. <1306> 野村東証指数　　 10469　　　84.2　　　3459.0
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　7528　　　30.0　　　　2397
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　4890　　　-7.3　　　 671.5
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　3867　　　47.7　　　　5173
12. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3763　　　 4.8　　　　 244
13. <1655> ｉＳ米国株　　　　3123　　　42.9　　　 764.2
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2952　　　28.6　　　 64960
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　2872　　　71.5　　　 51490
16. <1330> 上場日経平均　　　2679　　　69.7　　　 51700
17. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2503　　 100.6　　　 58820
18. <1545> 野村ナスＨ無　　　2361　　　15.8　　　 39920
19. <2036> 金先物Ｗブル　　　2217　　　13.6　　　162000
20. <314A> ｉＳゴールド　　　2093　　　84.7　　　 303.3
21. <1358> 上場日経２倍　　　2008　　　98.6　　　 80280
22. <1542> 純銀信託　　　　　1861　　　-0.5　　　 23505
23. <200A> 野村日半導　　　　1791　　　 1.3　　　　2260
24. <1328> 野村金連動　　　　1652　　　54.2　　　 15245
25. <1489> 日経高配５０　　　1607　　　48.5　　　　2700
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1542　　　14.3　　　　2398
27. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1525　　 189.4　　　 30450
28. <2243> ＧＸ半導体　　　　1415　　 426.0　　　　2579
29. <1346> ＭＸ２２５　　　　1337　　　65.5　　　 51870
30. <1308> 上場東証指数　　　1296　　　31.0　　　　3418
31. <2865> ＧＸＮカバコ　　　1290　　 314.8　　　　1203
32. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1191　　 -29.7　　　 341.2
33. <2244> ＧＸＵテック　　　1172　　　49.7　　　　3120
34. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1144　　 -38.1　　　 723.8
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1065　　 -38.5　　　 58730
36. <1615> 野村東証銀行　　　1061　　　-4.4　　　 480.1
37. <1398> ＳＭＤリート　　　 962　　 112.4　　　2045.5
38. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 871　　　11.1　　　 11060
39. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 850　　 -44.6　　　2140.0
40. <313A> ｉＳＳＴ２０　　　 845　　 259.6　　　 242.6
41. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 837　　 150.6　　　 365.9
42. <1348> ＭＸトピクス　　　 814　　 162.6　　　　3458
43. <1571> 日経インバ　　　　 784　　　-7.7　　　　 422
44. <1580> 日経ベア　　　　　 746　　 -17.6　　　1123.0
45. <380A> ＧＸ中国テク　　　 712　　　75.4　　　　1163
46. <2559> ＭＸ全世界株　　　 705　　　30.3　　　 25620
47. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 692　　 -31.4　　　　 152
48. <1476> ｉＳＪリート　　　 642　　　82.4　　　　2055
49. <2860> 野村独株Ｈ有　　　 611　　2445.8　　　　3037
50. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 572　　 -17.1　　　 51820
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


