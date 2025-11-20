日経平均20日大引け＝5日ぶり反発、1286円高の4万9823円 日経平均20日大引け＝5日ぶり反発、1286円高の4万9823円

20日の日経平均株価は前日比1286.24円（2.65％）高の4万9823.94円と5日ぶり反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1239、値下がりは329、変わらずは41と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を450.58円押し上げ。次いで東エレク <8035>が164.45円、ＳＢＧ <9984>が71.20円、ファストリ <9983>が60.17円、ＴＤＫ <6762>が48.88円と続いた。



マイナス寄与度は23.11円の押し下げで東京海上 <8766>がトップ。以下、ニトリＨＤ <9843>が5.97円、エムスリー <2413>が4.05円、資生堂 <4911>が4.01円、メルカリ <4385>が2.39円と並んだ。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は保険業、陸運業の2業種のみ。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、電気機器、証券・商品、機械、ガラス・土石、鉱業と続いた。



