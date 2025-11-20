³°¹ñ¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¤¹¤°¤Ë»ß¤á¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«
ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü～¶âÍËÆü11»þ30Ê¬～15»þ¡Ë¡¢11·î20Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¤ÎÀ§ÀîÍ¼¡Ê¹ñºÝ´Ø·¸ÉôÉôÄ¹¡Ë¤¬½Ð±é¡£È¯Çä¤·¤¿Ãø½ñ¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î°ÜÌ±--Áý¤¨Â³¤±¤ë³°¹ñ¿Í¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½¾õ¤äº£¸å¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡Ö¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î°ÜÌ±--Áý¤¨Â³¤±¤ë³°¹ñ¿Í¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¸æËÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎËÜ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
À§ÀîÍ¼¡Ö°ÜÌ±¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ËÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ñºÝ°Ü½»¤ÎÆ°¸þ¤ä¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¡¢¥Çー¥¿¤äÍýÏÀ¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À»þÀÞ¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤Ï¤¤¡×
À§Àî¡Ö¤¤¤ÞÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆüËÜ¤Ï¤â¤¦Áª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¹ñ¤À¡¢¤¹¤´¤¯ÊÄº¿Åª¤Ê¹ñ¤À¡¢¤Ê¤·Êø¤·¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤É¤ÎÏÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÏÀ¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ËÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¤¤Þµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¸¡Æ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¤¤Þ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ÎËÜ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¹¡×
ÂçÃÝ¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¡Ø¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡£¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¡¢³¹¡¹¤Ç¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤ËÎ¹´Û¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£ÆüËÜ¿Í¤¬Î¹¹Ô¤¹¤ë¤È¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÊÀ³²¤¬µ¯¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
ÀÄÌÚÍý¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤¬¹â¤¤¡¢¤ªÅ¹¤¬¹ÔÎó¤À¡¢¥¿¥¯¥·ー¤¬Êá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡£¤³¤Î¸æËÜ¤Ç¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢°ÜÌ±¤È¤¤¤¦¤«¡£Î¹¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ°ìÄê´ü´Ö¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¸³¶¡¢ÆüËÜ¤ËÊë¤é¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤³°¹ñÀÒ¤Î¿Í¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤±¤É¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¸ú²Ì¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£Áý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤È·ÐºÑ¡¢¼Ò²ñ¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ï¼±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
À§Àî¡Öº£Ç¯7·î¤ËÆüËÜ·ÐºÑ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤È¤¤¤¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡¢¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤¬½Ð¤·¤¿¿ä·×¤Ç¡¢AI¤Ê¤É¤ÇÀ¸»ºÀ¤Î¾å¾º¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¿Ê¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â³°¹ñ¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¤¹¤°»ß¤á¤¿¾ì¹ç¡¢2030Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤éÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¡ª¡×
À§Àî¡ÖÆü·Ð¥»¥ó¥¿ー¤ÏÀ¯ÉÜ¤«¤é¤â½Ð¸þ¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤Û¤ÜÀ¯ÉÜ¤Î¿ä·×¤ÈÆ±¤¸ÀºÅÙ¤Î¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤¬¤³¤ì¤À¤±À¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¿Í¼ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥¼¥í¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÆüËÜ¤ÏÉÏ¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡¢¤È¤¤¤¦¿ä·×¤ò½Ð¤·¤¿¡£Âç¤¤¤¤³¤È¤«¤Ê¤È¡£¾ï¤Ë¡ØÍèÇ¯¤Ïº£Ç¯¤è¤êÉÏ¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×
ÂçÃÝ¡Ö´Ö¤Î2026Ç¯¤ä28Ç¯¤È¤¤¤¦¤È¤¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡©¡×
À§Àî¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤ê»ß¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÁ°ÁÕ¶Ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢2030Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÍî¤Á¹þ¤à¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ÂçÃÝ¡ÖÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤Î³ä¹ç¤ä¿ô¤ÏÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
À§Àî¡Ö¤Ï¤¤¡£¹ñ¤ÎÆÏ½Ð¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢200Ëü¿ÍÂæ¤Ê¤«¤Ð¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£³°¹ñ¿Í¿Í¸ý¤Ï370Ëü¿ÍÄ¶¤Ç¡¢Áí¿Í¸ýÈæ3%¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£3%¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤ÇÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤ï¤Ê¤¤¡£³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÎÂçÈ¾¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤½¤³¤¬¾¯¤·¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤±¤É¡£³¹¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¡¢Å´Æ»¹©»ö¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÆüËÜ¿Í¤À¤±¤É¡¢¤Û¤«7¡¢8¿Í¤Ï³°¹ñ¤Î¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
À§Àî¡Ö»º¶È¥»¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤À¤¤¤Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤ÆÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×