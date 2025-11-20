¡Ú·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡ÛËÜ½£¤È¶å½£¤ÎÁ÷ÅÅÌÖ·ë¤Ö ¡Ö´ØÌçÏ¢·ÏÀþ¡×¤òÁý¶¯¤Ø
ÅÅÎÏ¹°èÅª±¿±Ä¿ä¿Êµ¡´Ø¡ÊOCCTO¡Ë¤Ï10·î¡¢ËÜ½£¤È¶å½£¤ÎÁ÷ÅÅÌÖ¤ò·ë¤Ö¡Ö´ØÌçÏ¢·ÏÀþ¡×¤ÎÁý¶¯·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Áí¹©Èñ4400²¯±ßÄ¶¤òÅê¤¸¤Æ±¿ÍÑÍÆÎÌ¤òÌó100Ëü¥¥í¥ï¥Ã¥È¾åÀÑ¤ß¤·¡¢300Ëü～350Ëü¥¥í¥ï¥Ã¥ÈÁ°¸å¤Ë¤¹¤ë¡£¶å½£¤ÇÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ê¤É¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÁ´¹ñ¤ÇÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£±¿ÍÑ³«»Ï¤Ï2038Ç¯ÅÙËö¤ÎÍ½Äê¤À¤¬¡¢ÍÑÃÏ¸ò¾Ä¤Î´ü´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ36Ç¯ÅÙ¤Ø¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡OCCTO¤ÏÅÅµ¤»ö¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯Ç§²ÄË¡¿Í¡£11Ç¯3·î¤ÎÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¸å¤ÎÅÅÎÏÉÔÂ¤ÎÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Á´¹ñ¤ÎÅÅÎÏ¼ûµë¤òÄ´À°¤¹¤ë¡Ö»ÊÎáÅã¡×¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁý¶¯·×²è¤òºöÄê¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢22Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À¯ÉÜ¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤À¡£Æüº¹¤·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¶å½£¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ÜÀß¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÜ½£¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÅÎÏ¤òÍ»ÄÌ¤¹¤ë´ØÌçÏ¢·ÏÀþ¤ÎÍÆÎÌ¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶å½£ÅÅÎÏ´ÉÆâ¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤Ï¼ûÍ×¤òÄ¶²á¡£ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ÜÀß¤Ï½ÐÎÏÀ©¸æ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê»ÜÀß·úÀß¤ò¤¿¤á¤é¤¦»ö¶È¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï¡¢´ØÌçÏ¢·ÏÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¹¤Ê¤ëºÆ¥¨¥Í¤ÎÆ³Æþ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÍÆÎÌ¤ÎÁý¶¯¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡¢OCCTO¤ËÂÐ±þ¤òµá¤á¤¿¡£º£²ó¤ÎÁý¶¯¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÅÅÎÏ¼ûµë¤ò¤è¤ê½ÀÆð¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅÅÎÏ¤Î¶¡µëÉÔÂ¤Î´ËÏÂ¤äÄäÅÅ¤Î¸º¾¯¤Ë²Ã¤¨¡¢Ç³ÎÁÈñ¤äÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡ËÇÓ½ÐÎÌ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¸ú²Ì¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ØÌçÏ¢·ÏÀþ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢´ØÌç³¤¶®¤ÎÅ´Åã´Ö¤ÎÁ÷ÅÅÀþ¤ÇÅÅÎÏ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áý¶¯Ê¬¤Ï¿·¤¿¤Ë³¤Äì¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÅÅÎÏ¥±ー¥Ö¥ë¤¬Ã´¤¦¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë100Ëü¥¥í¥ï¥Ã¥È¤ÎÍÆÎÌ¾åÀÑ¤ß¤â¸«¹þ¤à¡£¹©»öÈñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ÎÉéÃ´¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Ë¡ÖÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Î·Á¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¡ÊOCCTOÃ´Åö¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
