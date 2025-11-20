佐野岳、TBS番組の収録で右膝半月板損傷とじん帯断裂の重傷 17段の跳び箱の着地時に右足ひねる
TBSは20日、俳優の佐野岳（33）が18日に行われたTBS系『最強スポーツ男子頂上決戦2025 冬』の収録で、右膝半月板損傷とじん帯断裂で全治8〜9ヶ月の重傷を負ったと発表した。
【写真】佐野岳、沢口けいこと結婚式 豪華な“集合ショット”＆ウエディングドレスも
同局によると、番組の企画「モンスターボックス」(巨大跳び箱競技)17段の跳躍成功後、佐野は空中でバランスを崩し、着地時に右足をひねったという。その後、佐野が痛みを訴えたため、帯同した救急救命士、トレーナーの助言を得て、残りの競技を欠場。精密検査の結果、「右膝の半月板損傷と靭帯断裂」が判明したという。
手術を含め、全治は全治8〜9ヶ月で、一定期間が歩行に松葉杖を使用するといい、「佐野さんは今後の仕事は継続して行うとのことですが、俳優活動については、主治医と相談の上、適切に判断するとのことです」と伝えた。
今回の事態を受けて同局は「当該の番組収録に当たっては、救急救命士およびトレーナーを配置するなど、安全性に細心の注意を払っておりましたが、佐野さんが怪我をされたことについて、心より御見舞い申し上げます。佐野さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに、今後も番組制作上の安全管理について徹底して参る所存です」とコメントした。
また佐野自身もSNSを通じてけがを報告し、「また機会があるならば、改めて万全な状態で、戻ってくるつもりでいます!!その時はまた変わらぬ応援をいただけたら嬉しいです！待っててください！」と伝えた。
