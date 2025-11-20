【スタバ新作グッズ】ホリデー第2弾グッズは“上品ゴールド×深緑”アイテムが勢ぞろい
スターバックスは26日より『Holidayシーズン第2弾 2025』のグッズを発売する。深みのあるワインレッドやグリーンに繊細なゴールドを差し込み、ホリデーらしい華やかさをまとわせた恒例シリーズで、今年もボトル、マグ、リユーザブルカップ、ギフトアイテムなど幅広いラインアップをそろえている。オンラインストアでは店頭より1日早い25日に一部商品を販売する。
【画像】ストローに大きいリボンがキュート！第2弾グッズ一気見せ
まず目を引くのは、ゴールドのアクセントが上品な『ホリデー2025ハンドルリッドステンレスボトルMiiR591ml』（6750円）だ。幾何学模様をまとったデザインで、底面には寄付活動を追跡できる『ギブコード』を印字する仕様がそのまま残されている。また、ジュエリーのような凹凸が光を受けて輝く『ホリデー2025コールドカップタンブラーリボン710ml』（3500円）も存在感が強い。ストローに小さなリボンをあしらい、日常のドリンクタイムにときめきを添える。
耐熱でホットにも使える『ホリデー2025耐熱グラスマグメダル355ml』（3100円）は、ニットの編み目を思わせるエンボス模様が温かみを演出する。重厚感を求める人には、ゴールドのハンドルとサイレンロゴのメダルが輝く『ホリデー2025マグメダルグリーン355ml』（2900円）が合いそうだ。
手軽に使えるアイテムでは、グリーンとゴールドを組み合わせた『ホリデー2025リユーザブルカップグリーン473ml』（550円）が登場する。これに合わせて、ゴールドのサンタに扮した『ホリデー2025リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップ ベアリスタサンタ』（セット価格1200円）も用意され、カップの持ち歩きを楽しくしてくれる。
オンラインストア限定では、ラインストーンが輝く特別仕様の『ホリデー2025ステンレスタンブラー ラインストーン473ml』（19500円）が最大の目玉となる。グリーンの中にイエローが混ざるストーンを星のように散りばめ、特別感を際立たせたデザインだ。
※価格はすべて税込
