対円で上昇続く、対ドルではもみ合い＝オセアニア為替概況



豪ドルドルは0.64台後半で落ち着いた推移。昨日は東京市場で0.65台から0.64台へ落とすと海外市場で0.6451まで売りが進んだ。0.6480前後に戻して朝の取引をスタート。今日は0.6474-0.6491と狭いレンジで推移。

対円では円安の勢いが継続。昨日101円台後半にしっかり乗せると、今日は102円台まで上昇し、102円21銭まで上値を伸ばした。日経平均の上昇を受けたリスク選好の円売りも支えとなっている。2024年7月以来の高値圏。



NZドルドルは昨日のドル高で0.5590まで下げた。その後少し戻して東京朝を迎えるも0.5595-0.5615と0.5600をはさんで安値圏もみ合い。対円では円安の勢いもあり88円40銭まで上昇。



今週の主な指標

豪州

11/19 08:30 Westpac先行指数 （10月） 結果 0.11% 前回 -0.03% （前月比）

11/19 09:30 賃金指数 （2025年 第3四半期） 結果 0.8% 予想 0.8% 前回 0.8% （前期比）

11/19 09:30 賃金指数 （2025年 第3四半期） 結果 3.4% 予想 3.4% 前回 3.4% （前年比）

NZ

11/19 06:45 生産者物価指数 （2025年 第3四半期） 結果 0.6% 前回 0.6% （前期比）

11/21 06:45 貿易収支 （10月） 前回 -13.55億NZドル

