【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（10月）16:00　
予想　-0.1%　前回　-0.1%（前月比)
予想　-1.7%　前回　-1.7%（前年比)

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（11月）21日00:00
予想　-14.1　前回　-14.2（ユーロ圏消費者信頼感)

【香港】
消費者物価指数（CPI）（10月）17:30　
予想　1.1%　前回　1.1%（前年比)

【南アフリカ】
中銀政策金利（11月）22:00
予想　6.75%　前回　7.0%（南ア中銀政策金利)

【米国】
雇用統計（9月）22:30
予想　5.5万人　前回　2.2万人（非農業部門雇用者数・前月比)　
予想　4.3%　前回　4.3%（失業率)
予想　0.3%　前回　0.3%（平均時給・前月比)
予想　3.6%　前回　3.7%（平均時給・前年比)

フィラデルフィア連銀景況指数（11月）22:30
予想　-1.5　前回　-12.8（フィラデルフィア連銀景況指数)

中古住宅販売件数（10月）21日00:00
予想　408.0万件　前回　406.0万件（中古住宅販売件数)　
予想　0.7%　前回　1.5%（中古住宅販売件数・前月比)

【カナダ】
鉱工業製品価格（10月）22:30
予想　0.4%　前回　0.8%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　0.7%　前回　1.7%（原材料価格指数・前月比)

※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります