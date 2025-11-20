フリーアナウンサーの鷲見玲奈（35）が20日、自身のインスタグラムを更新。念願の眉アートメークを報告し、すっぴんショットを披露した。

鷲見は「念願の眉アートメイクをしてきました！！！」と報告。「本当は出産前にやって、産後の写真も眉毛バッチリが良かったんですが、妊娠中や授乳中は施術できないため、早くやっておけばよかったと後悔していたんです」と明かした。

「その頃から、やってもらうなら絶対この人にお願いしたい！と決めていた @takahamart_brows さんのところへ、やーっと行くことができました」と報告した。

「施術直後でこれはすごくないですか！？！！3枚目がノーメイクの状態です！（毛穴見えるから拡大しないでね）」とすっぴんショットもアップ。「納得いくまで何度も形を調整してくださり、左右差を補正してくださり、理想の眉毛の形にしていただけました これで毎日のメイクが楽になるーーーー」とつづった。

この投稿に、ファンからは「お綺麗すぎて…」「お似合いです」「美しすぎます」「とっても素敵です」などのコメントが寄せられている。