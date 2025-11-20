これからの予定【発言・イベント】
22:45 ハマック・クリーブランド連銀総裁、金融安定会議開会挨拶（質疑応答あり）
23:30 バーFRB理事、AIイベント出席（質疑応答あり）
21日1:00 クックFRB理事、イベント出席（質疑応答あり）
2:40 グールズビー・シカゴ連銀総裁、米国証券アナリスト（CFA）昼食会出席
3:00 米10年インフレ連動債（TIPS）入札（190億ドル）
3:30 ディングラ英中銀委員、貿易と関税について講演
6:00 マン英中銀委員、経済について講演
EU外相理事会
米主要企業決算
ギャップ、ウォルマート
※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
23:30 バーFRB理事、AIイベント出席（質疑応答あり）
21日1:00 クックFRB理事、イベント出席（質疑応答あり）
2:40 グールズビー・シカゴ連銀総裁、米国証券アナリスト（CFA）昼食会出席
3:00 米10年インフレ連動債（TIPS）入札（190億ドル）
3:30 ディングラ英中銀委員、貿易と関税について講演
6:00 マン英中銀委員、経済について講演
EU外相理事会
米主要企業決算
ギャップ、ウォルマート
※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります