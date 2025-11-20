台湾の頼清徳総統は、SNSで、昼食に日本産のホタテなどを食べる様子を投稿しました。中国政府が日本産水産物の輸入を事実上停止したことを受けたものとみられます。

台湾の頼清徳総統は20日、自身のSNSに日本語で、「きょうの昼食はお寿司と味噌汁です」とコメントし、鹿児島産のブリと北海道産のホタテなどを食べる様子を投稿しました。

高市総理大臣が国会で、台湾有事について、アメリカ軍が中国から攻撃される例を挙げた上で、日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になりうると答弁したことへの対抗措置として、中国政府が日本産の水産物の輸入を事実上停止したことを受けたものとみられます。

台湾の林佳龍外交部長も、「中国が経済的脅迫により他国をいじめる事例は数え切れない。あらゆるものを武器化するのは文明的なやり方ではない」などと中国の措置を批判しました。その上で、「台湾はこの重要な局面で日本を支援するべきだ」と強調しました。

中国が「台湾統一」を掲げ圧力を強める中、アメリカのトランプ政権の台湾への関与は不透明で、頼政権は日本との連携強化に期待をにじませています。