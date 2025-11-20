中島美嘉、26年アジアツアーを発表。バンド＋ストリングス生演奏の特別編成に
中島美嘉が、2026年アジアツアー＜MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026＞の開催を発表した。3月14日のマカオ・The Londoner Arenaを起点にアジア各都市を回る大規模ツアーとなる。
2025年に続いての開催となるアジアツアーだが、今回はバンドに生演奏のストリングスを加えた特別編成を採用。長年愛されてきた代表曲から最新作まで、楽曲の魅力をより豊かに引き出すアレンジで披露される予定だ。
さらに、中国本土及びシンガポールでの公演も調整中とのこと。チケット情報および追加公演の詳細は後日発表される。
■＜MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026＞
2026年
3月14日（土） マカオ・The Londoner Arena
5月9日（土） バンコク・THUNDERDOME
5月16日（土）・17日（日） 台北・TAIPEI MUSIC CENTER
6月6日（土） クアラルンプール・Idea Live Arena
6月13日（土） ソウル・KINTEX
6月21日（日） 大阪・NHK大阪ホール
9月26日（土） 東京・LINE CUBE SHIBUYA
