幾田りらが、12月7日(日)よりPrime Videoにて独占配信となる韓国ドラマ『明日はきっと』（原題：ギョンドを待ちながら）にて、ドラマ内で使用されるオリジナルサウンドトラックに、ボーカル・日本語詞の作詞を務めた楽曲で参加することが発表された。幾田が韓国ドラマへのオリジナルサウンドトラックに参加するのは今回が初となる。

本作は、ドラマ『梨泰院クラス』『キム秘書はいったい、なぜ?』『サム、マイウェイ〜恋の一発逆転！〜』やハリウッドアクション映画『マーベルズ』『コンクリート・ユートピア』『ドリーム 〜狙え、人生逆転ゴール！〜』などで活躍しているパク・ソジュンと、ドラマ『イカゲーム』シーズン2で活躍している俳優ウォン・ジアン主演の、初恋の相手との運命的な再会をめぐる純愛ラブストーリー。本作の日本配信日が12月7日(日)に決定し、併せて過去と現在をそれぞれ描くティザー映像2本とキービジュアルも公開された。

また、11月27日(木)にはパク・ソジュンとウォン・ジアンが本作のプロモーションのために来日することも決定している。楽曲の詳細は後日解禁となる。

■韓国ドラマ『明日はきっと』作品情報

タイトル：『明日はきっと』（原題：ギョンドを待ちながら／英題：Surely Tomorrow）

配信日：Prime Videoにて12月7日（日）より独占配信 以降、毎週土日に1話ずつ配信

キャスト：パク・ソジュン ウォン・ジアン ほか

監督：イム・ヒョヌク 脚本：ユ・ヨンア 主題歌：ソン・シギョン

コピーライト：©SLL Joongang Co.,Ltd. All Rights Reserved. 〈あらすじ〉

本作の主人公は、ごく普通の家庭に育った優しくて誠実な青年イ・ギョンド（演：パク・ソジュン）と、アパレル会社を経営する裕福な家庭に生まれ、大胆で自由奔放な性格のソ・ジウ（演：ウォン・ジアン）。20歳で出会い恋に落ちた二人は、二度の別れを経験します。月日が経って30代後半になり、新聞社で芸能ニュースを追うジャーナリストとして忙しい日々を送っていたギョンドは、とある人気芸能人の不倫スキャンダルの記事を執筆します。実はそのスキャンダルの渦中にいた男性は、一途に想い続けていた初恋相手・ジウの夫だったのです。ジウの夫の不倫スキャンダルをギョンドが報じるという、予期せぬ運命で引き寄せられ衝撃的な“三度目の再会”を果たした二人の行き着く先とは―― ※作品の視聴には会員登録が必要です。Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ。 Prime Video 公式X： https://twitter.com/PrimeVideo_JP

