高知に今夏加入のDF小林洵、契約満了による退団が決定「僕の人生の中で素晴らしい時間になりました」
高知ユナイテッドSCは20日、DF小林洵(26)が契約満了に伴い、今季限りでクラブを離れることになったと発表した。
小林はセレッソ大阪U-18時代に2種登録選手としてC大阪U-23でプレー。2017年にJ3リーグ戦13試合に出場し、2得点を記録した。
その後、関西学院大からアルビレックス新潟シンガポール(シンガポール)、ヤングライオンズ(シンガポール)と渡り歩き、今年6月に高知へ。ここまでJ3リーグ戦1試合に出場していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF小林洵
(コバヤシ・ジュン)
■生年月日
1999年5月7日(26歳)
■出身地
大阪府
■身長/体重
189cm/80kg
■経歴
C大阪U-15-C大阪U-18-関西学院大-新潟シンガポール(シンガポール)-ヤングライオンズ(シンガポール)-高知
■出場歴※国内クラブ
J3リーグ:14試合2得点
■コメント
「この度、2025シーズンをもって高知ユナイテッドSCを契約満了により離れることになりました。
今年の夏に高知にきて何もわからない状態の僕を快く歓迎してくれたファン、サポーターの皆様、スポンサーの方々、そして毎日たくさんの刺激と学びを与えてくれたチームメイト、スタッフの方々本当にありがとうございました。
半年という短い間ですが、僕の人生の中で素晴らしい時間になりました。
これからは別々のステージで闘うことになりますが、常に応援しています。
最後になりましたが高知ユナイテッドSCに関わる全ての人に感謝を。
本当にありがとうございました。」
