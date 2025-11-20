高知MF伊藤綾汰が契約満了で退団へ「1年間どんな時も背中を押し続けてくださりありがとうございました」
高知ユナイテッドSCは20日、MF伊藤綾汰(25)が契約満了に伴い、今季限りでクラブを離れると発表した。
宮城県出身の伊藤はベガルタ仙台ジュニア、ベガルタ仙台ジュニアユース、尚志高、法政大を経て、2023年にソニー仙台FCへ加入。今季から高知へ移籍し、ここまでJ3リーグ戦2試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合に出場していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF伊藤綾汰
(いとう・りょうた)
■生年月日
2000年5月3日(25歳)
■出身地
宮城県
■身長/体重
168cm/63kg
■経歴
仙台ジュニア-仙台Jrユース-尚志高-法政大-ソニー仙台FC-高知
■出場歴
J3リーグ:2試合
リーグカップ:1試合
天皇杯:1試合
JFL:54試合6得点
■コメント
「高知ユナイテッドSCに関わる全てのみなさま。
今季限りでチームを退団することになりました。
まずは、サポーターの皆様、スポンサー企業の皆様、1年間どんな時も背中を押し続けてくださりありがとうございました。
開幕戦で体感した高知から駆けつけてくれたサポーターの熱量を今でも覚えています。
そんな熱い応援をしてくださる方々の前でもっとプレーしたかったのが率直な思いです。
高知で過ごした時間、見た景色、味わった感情、その全てをこれからの人生に活かしていきます。
またどこかでお会いしましょう!」
宮城県出身の伊藤はベガルタ仙台ジュニア、ベガルタ仙台ジュニアユース、尚志高、法政大を経て、2023年にソニー仙台FCへ加入。今季から高知へ移籍し、ここまでJ3リーグ戦2試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合に出場していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF伊藤綾汰
■生年月日
2000年5月3日(25歳)
■出身地
宮城県
■身長/体重
168cm/63kg
■経歴
仙台ジュニア-仙台Jrユース-尚志高-法政大-ソニー仙台FC-高知
■出場歴
J3リーグ:2試合
リーグカップ:1試合
天皇杯:1試合
JFL:54試合6得点
■コメント
「高知ユナイテッドSCに関わる全てのみなさま。
今季限りでチームを退団することになりました。
まずは、サポーターの皆様、スポンサー企業の皆様、1年間どんな時も背中を押し続けてくださりありがとうございました。
開幕戦で体感した高知から駆けつけてくれたサポーターの熱量を今でも覚えています。
そんな熱い応援をしてくださる方々の前でもっとプレーしたかったのが率直な思いです。
高知で過ごした時間、見た景色、味わった感情、その全てをこれからの人生に活かしていきます。
またどこかでお会いしましょう!」