『パズル＆ドラゴンズ』×「デジモン」シリーズのコラボが開催決定

　パズルRPG『パズル＆ドラゴンズ（パズドラ）』（iOS／Android）にて、「デジモン」シリーズとのコラボが2025年11月21日からスタート。放送中のアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』から主人公とそのパートナーデジモンの「天馬トモロウ＆ゲッコーモン」が登場する。

【写真】「本宮大輔＆ブイモン」などコラボキャラのイラストが公開（6枚）

　『デジモンビートブレイク』は、アニメ「デジモンシリーズ」の最新作。主人公・天馬トモロウは、サポタマから誕生したパートナーデジモン・ゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。

　本コラボでは、初登場となる「天馬トモロウ＆ゲッコーモン」のほかにも『デジモンアドベンチャー02』より「インペリアルドラモン：ドラゴンモード」や「マグナモン」、「一乗寺賢＆ワームモン」「井ノ上京＆ホークモン」などのキャラクターが、過去に登場したキャラクターとあわせて多数登場する。

　新登場の「本宮大輔＆ブイモン」を初めて入手するときせかえドロップ「デジモンアドベンチャー02ドロップ」が解放。さらに、対象のコラボキャラクターを初めて入手した際には特別なバッジやBGMのセットなどを入手可能だ。

　また、コラボダンジョンには、称号チャレンジや降臨ダンジョン、コロシアムなど、多彩な種類が登場し、クリアすることで対応する報酬が獲得できる。

　コラボ実施期間は、2025年11月21日10時〜2025年12月8日9時59分まで。