「ザ・ロイヤルファミリー」妻夫木聡ら、山王家“新たな仲間”とのオフショットに「カップルだったなんて」「結婚式みたい」反響続々
【モデルプレス＝2025/11/20】俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時〜）の公式Instagramが、19日に更新された。第6話のオフショットに反響が寄せられている。
【写真】「ザ・ロイヤルファミリー」豪華俳優陣のオフショット
16日に放送された第6話では、山王耕造（佐藤浩市）が社長を務める株式会社ロイヤルヒューマンの競走馬・ロイヤルホープが挑む最後の有馬記念が描かれた。有馬記念前、ロイヤルホープの騎手・佐木隆二郎（高杉真宙）が、耕造の娘・百合子（関水渚）と揃って耕造のもとを訪れ、耕造の秘書・栗栖栄治（妻夫木聡）が同席するなか「僕と百合子さんの結婚を認めてください」と頭を下げるシーンがあり、初めて明らかになった隆二郎と百合子の関係に視聴者からは驚きの声が上がっていた。
今回、ドラマ公式は「山王家に新たな仲間！？」と紹介し、妻夫木、佐藤、高杉、関水が並んだ同シーンのオフショットを公開。山王家の豪邸をバックに肩を寄せ合って笑顔を見せる4人の姿が収められている。
このオフショットに、視聴者からは「素敵すぎる」「結婚式みたい」「幸せな1枚」「隆二郎と百合子がカップルだったとは」「馴れ初めが気になる」「お似合い」「スピンオフ待ってます」などと反響が寄せられている。
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
◆「ザ・ロイヤルファミリー」妻夫木聡・高杉真宙らのオフショット
◆妻夫木聡主演「ザ・ロイヤルファミリー」
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】