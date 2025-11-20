山形県内では連日クマの目撃が止まりません。

【画像】女性がクマに襲われた現場

県によりますと、今年１１月１日～１６日までのクマの目撃件数は２６８件。去年１１月「１か月間」の目撃数がわずか２件で、数字の上では１３０倍以上になっています。

また、今月１６日現在の今年のクマの目撃件数は２３８６件に上ることがわかりました。去年１年間で目撃された数は３４８件で今年はすでに７倍近くになっています。

そんな中、けさ、山形県寒河江市白岩で親子とみられるクマ２頭が見つかりました。危険性から、市は緊急銃猟を判断し、２頭は駆除されました。

■箱ワナに子グマが...

市によりますと、きょう午前６時５０分ごろ、寒河江市白岩で「猟友会が設置した箱ワナに子グマがかかっていて、その周辺に親グマがいる」と猟友会から市へ連絡がありました。

現場は楯公民館から北に２００メートルの地点で市や警察などが対応にあたりました。

クマがいた場所の近くには住宅や小学校があり、人的被害が発生する可能性が高いことなどから市は緊急銃猟の判断をしたということです。

これを受け、午前９時前に親子とみられるクマ２頭が駆除されました。



クマの体長は、親グマとみられるクマがおよそ１．４メートル、子グマとみられるクマがおよそ０．９メートルでした。

■いきなりクマに襲われ...

また、きのう午後、県内ではクマによる人的被害が発生しました。

きのう午後５時２０分ごろ、尾花沢市北郷で、「家族がクマに襲われた。血が出ている」と警察に通報があったということです。

女性は７７歳で、柿の木の下でクマに顔をかまれた後、右足、右腕などをひっかかれ病院に搬送されました。命に別状はないということです。

クマは体長１メートルほどと見られていて、警察が現場にかけつけた時にはすでにいなくなっていました。

被害者の夫「（妻が）家に来てクマにやられたって。クマは今まで来たことがない」

クマは柿の木の上に居座っていて、いきなり降りてきたと見られています。

■数日前から...

家族によりますと、数日前から別の柿の木を揺らすクマの姿が目撃されていたほか、夜にはクマのものと思われる鳴き声が聞こえることがあったということです

市や警察は、けさ７時ごろから現場付近の見回りを行いましたが、クマの行方は分かっていません。

今年の県内のクマの目撃件数は今月１６日現在で２３８６件です。

クマによる人身被害は今年１３件目となり、統計開始以来最多を更新しています。

