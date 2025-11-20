MLBが日本時間20日、2026年シーズンにMLBフィールド・オブ・ドリームスを4年ぶりに開催することを発表しました。

「フィールド・オブ・ドリームス」とは1989年に製作された実話を元にした名作野球映画のタイトル。映画の象徴ともなるトウモロコシ畑に作られた野球場でツインズとフィリーズが試合を行います。

MLBネットワークのエミー賞受賞制作チームは、Netflixの制作チームと提携し、オープニングナイト、T-モバイルホームランダービー、MLBアット・フィールド・オブ・ドリームスを制作。世界中に生中継されます。

ツインズのエグゼクティブチェアマンのジョー・ポーラッド氏は「野球の魔法が生き生きと表現されるダイヤーズビルのグラウンドに立つことは、私たちのクラブとアイオワのファンにとって特別なことです」と話し、フィリーズのマネージングパートナー兼CEOのジョン・ミドルトン氏は「名誉あるMLBフィールド・オブ・ドリームスの試合復活に選ばれたことは光栄です。 選手たちにとって、これは最も象徴的な野球映画のセットに足を踏み入れる、決して忘れられない体験となるでしょう」と語りました。

前回の2022年にはレッズとカブスの試合が行われ、映画のワンシーンにもあった、トウモロコシ畑からユニホーム姿の選手らが続々現れるシーンが再現されました。

カブス所属の鈴木誠也選手も参加していて、トウモロコシ畑には鈴木選手のパネルが設置されたりなどのイベントも催されたようです。