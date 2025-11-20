大和証券リビ、今期経常は10％減益へ

大和証券リビング投資法人 <8986> [東証Ｒ] が11月20日大引け後(15:30)に決算を発表。25年9月期の経常利益は前の期比8.4％減の66億円になり、26年3月期も前期比9.7％減の59.6億円に減る見通しとなった。



同時に、前期分配金を2670円→2700円(前の期は2730円)に増額し、今期は2510円にする方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025年10月31日付「国内不動産信託受益権の譲渡（ヘルスケア施設８物件）に関するお知らせ」において精査中であるとしていた資産の譲渡による運用状況の予想に係る前提条件及び本日付「国内不動産及び国内不動産信託受益権の取得（賃貸住宅２物件）に関するお知らせ」にて公表した資産の取得による運用状況の予想に係る前提条件が定まったことから、2025年５月22日付「2025年３月期 決算短信（REIT）」にて公表いたしました2026年３月期（第40期）の運用状況及び分配金の予想について、前提条件の変動を反映した修正を行うものです。

