タレントのキャシー中島（73）が、29歳で亡くなった長女・七奈美さんの誕生日をお祝いした。

2009年7月、肺がんのため、29歳という若さで亡くなった七奈美さん。キャシーは、七奈美さんの命日にお墓参りする様子や、誕生日や7のつく日に、SNSで娘への思いをつづってきた。

2025年11月20日は、Instagramを更新し、七奈美さんの誕生日を祝福。生前の写真とともに、娘との思い出を振り返っている。

「11月19日。きょうは七奈美の誕生日、46歳になります。おばちゃんになった七奈美を見たかったわ。きっとファンキーな、イケてるおばちゃんになっていたでしょうね。いつまで経ってもあなたを思うと、胸が苦しくなって涙が出ます。七奈美、そこから私たちが見えるのかしら？お誕生日おめでとう。今、ママは、レモネードシロップを作ってます。あなたが子どもの頃に、ママのレモネードが大好きって言ってくれたあの味ですよ。」

この投稿にファンからは「ほんとステキなファミリー。涙が止まりません」「七奈美さん、46歳おめでとうございます」などのコメントが寄せられている。