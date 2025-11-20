ETF売買動向＝20日大引け、全銘柄の合計売買代金4392億円 ETF売買動向＝20日大引け、全銘柄の合計売買代金4392億円

20日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比12.1％増の4392億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同9.2％増の3420億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 医薬品 <1621> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ トップ ２０ <313A> 、ＮＥＸＴ 食品 <1617> 、ＮＥＸＴ 配当貴族 <2044> 、ＮＥＸＴ ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジなし <2647> など27銘柄が新高値。ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債 ７－１０ <2091> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、ステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジあり） <448A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が8.37％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> が8.28％高、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> が6.97％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ キャセイ台湾テックリーダー指数 <413A> が6.12％高、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄 <1623> が5.69％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は5.05％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は3.75％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は3.53％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> は3.50％安、ＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <2048> は3.42％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1286円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1979億500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1678億800万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が354億2400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が336億9200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が227億7300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が150億7400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が149億7800万円の売買代金となった。



