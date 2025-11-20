柔道男子で２大会連続金メダルの阿部一二三が１６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。妹で東京五輪金の阿部詩の「彼氏の条件」について語った。

詩と一緒に焼肉を食べながらトーク。ファンからの質問で、「詩ちゃんに恋人ができたら会いたいですか？」と問われ、一二三は「まず柔道がおれより強くないとダメじゃない？」と回答した。

隣の詩は「恋人できない。こうやって私のチャンスは狭まっていく。紹介しにくい。かわいそう」と苦笑い。一二三は「『それでも付き合いたい』みたいなのが、いいよね」とうなずいた。

ただ、「（彼氏の存在を）隠されたらショック？」と聞かれた一二三は「そんなことはないよ。そんな年齢じゃないし。二十歳とかなら気になるかも。もうないかな」とも語った。

ともに五輪金メダリスト。一二三は妹について「気持ちが強いなと尊敬している。（パリ）オリンピックで負けて翌年の世界選手権に出た。俺なら無理かも。こんなに気持ち強いんだと思った。成長してるなあみたいな。上からやけど」と語るなど、お互いの存在についてトークを交わしている。