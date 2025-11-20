来季残留が決まったドジャースのマックス・マンシー内野手の妻・ケリーさんが１９日（日本時間）、ＳＮＳを更新。夫妻で、メキシコで行われた友人の結婚式に出席したことを報告した。

「私の友人の結婚式のため、サン・ミゲルで最高に素敵な週末を過ごしました！」などと記し、メキシコでの挙式に参加した写真を複数投稿。マンシー夫妻は今年７月下旬、ケリーさんが第３子次女を妊娠していることを発表しており、体のラインがくっきりと出る緑のドレスを着た美しいマタニティ姿を披露した。

ケリーさんに寄り添い、優しい笑顔を浮かべるマンシーは、ノーネクタイながらモノトーンのスーツでキメており、足元はスニーカーで抜け感を。ケリーさんが大きくなったお腹をいとおしそうに触る写真もある。

式はガーデンウエディング。緑溢れる庭にイスが並べられ、映画の１シーンのよう。ケリーさんがピンクが基調のカラフルなドレス、マンシーが黒のセットアップに着替えたパーティ用の装いのショットもある。

今回の投稿には、スミス捕手の妻・カラさんが「最高に美しい（可愛い）♥」、スコット投手の妻・マディーさんが「輝いてる」とコメントするなどドジャース奥さま会からも反応が届いている。