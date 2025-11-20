秋葉原・オノデンビル4F、キュアメイドカフェさんにて、『コードギアス 反逆のルルーシュ』＆『コードギアス 奪還のロゼ』のコラボカフェが現在、盛大に開催中です。ルルーシュやロゼなどをイメージしたドリンクや貴重なプレゼントの限定特典など、いろいろ取材しました！

■ロゼとサクヤの和風だしパスタ〜イカスミソースを添えて〜

さっそくメニューを。ロゼが変装を解いてサクヤに戻る姿を「色が変わるパスタ」で表現した、イカスミソース別添えのパスタ。1,580円（税込）。ロゼの髪色の和風だしパスタにイカスミソースをかけることで、サクヤの髪色のイカスミパスタになる演出。サクラ色のベーコンは大切な存在であるサクラを象徴していて、エビフライはロゼの髪型、ミニトマトはギアスのカラーをイメージしているこだわりの一品。旗は両面仕様です。

■黒の騎士団とカレンの紅蓮弐式パフェ

「黒の騎士団とカレンの紅蓮弐式パフェ」で1,300円（税込）。黒の騎士団をイメージしたチョコフレーク、チョコアイスに加え、ほろ苦く香ばしい味わいココアビスケットを載せたもの。カレンの色合いに合わせたミックスベリー入りのイチゴゼリーと組み合わせてあり、ベリーの酸味とチョコの深い味わいが絶妙に重なる一品に。旗はランダムの全2種類です。

店内にはいたる所にポスターが飾ってあり、気分も盛り上がります。

■C.C.とカレンのダイナーフロート

そして注文する際に条件があるメニューを2種（詳しくは公式サイトを）。さくらんぼがのったポップなダイナー風ドリンク「C.C.とカレンのダイナーフロート」は、チェリーの香りと爽やかなホワイトドリンクが合わさって、軽やかで甘いデザート気分を楽しめるドリンク。880円（税込）で、テイクアウトだと864円（税込）になります。

■サクヤとキャサリンのフラワーティータイム

そして「サクヤとキャサリンのフラワーティータイム」。880円（税込）で、テイクアウトは864円（税込）。バラ紅茶・桜の塩漬け・そば粉菓子 のホットドリンクで、2人の着物の柄である桜とバラをモチーフに和洋折衷の味わいの一杯に仕立ててあります。バラの香りのする紅茶に、桜の塩漬けをのせたそば粉菓子をトッピングしてあり、風情も感じます。

コラボ限定カード（全13種）もあります。コラボメニューを1品注文すると1枚プレゼント。種類は選べません。グッズ購入でももらえます。

キュアメイドカフェのコラボフード＆メニューは、お値段がリーズナブルな上にお味のほうもしっかりとしているので、この機会にぜひどうぞ！



©SUNRISE／PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP・ST

©SUNRISE／PROJECT G-ROZE Character Design ©2006-2024 CLAMP・ST

(執筆者: ときたたかし)