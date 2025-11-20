µð¿Í¥É¥é1¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ö21¡×¤Ë·èÄê¡ÖÈÖ¹æ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¡×¡¡²áµî¤Ë¤ÏÆ£ÅÄ¸µ»Ê»á¤äËÙÆâ¹±É×»á
¡¡µð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ºíµÜÀ½ºî½ê¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬20Æü¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç·ÀÌó¶â1²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â5000Ëü±ß¡¢Ç¯Êð1600Ëü±ß¤Ç²¾·ÀÌó¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö21¡×¤Ë·èÄê¡£²áµî¤Ë¤ÏÆ£ÅÄ¸µ»Ê»á¤äËÙÆâ¹±É×»á¡¢¹â¶¶¾°À®»á¡¢´ä·¨µ×»Ö»á¤é¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¿±ÉÍÀ¤¢¤ëÈÖ¹æ¡£¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤ÈÖ¹æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÈÖ¹æ¤È¤¤¤Ã¤¿¤éÃÝ´Ý¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£¤Þ¤Ç°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¿ÈÖ¹æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÈÖ¹æ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®152¥¥í¤ÎÂ¨ÀïÎÏº¸ÏÓ¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ò·Ç¤²¡¢¡ÖÃù¶â¤ò5¸Äºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£10¾¡¤·¤Æ¤â10ÇÔ¤·¤¿¤é°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï8¾¡3ÇÔ¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥Õ¥©¥¢¥¶¥Á¡¼¥à¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£