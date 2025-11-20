ラオスを公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女、愛子さまは古都・ルアンパバーンで昼食会に出席し、滞在中2度目となるお言葉を述べられました。

ラオス滞在4日目の愛子さまは20日朝、高速鉄道に乗り首都ビエンチャンから2時間ほどかけてラオス北部の古都ルアンパバーンを日帰りで訪問されています。

現地時間の正午すぎ、ルアンパバーン市内のホテルでブンルアム県党書記主催の昼食会に出席されています。

昼食会では、愛子さまは滞在中2度目となるお言葉を述べられました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ブンルアム ルアンパバーン県党書記閣下御列席の皆様、

サバイディー（こんにちは）。

この度、日本とラオスの外交関係樹立70周年という節目の年に初めてラオスを訪問し、本日、この国の古き王都であり、その豊かな歴史やすばらしい景観に魅了されて世界中から人々が訪れる、ここルアンパバーンを訪問できましたことを心からうれしく思います。そして、ブンルアム県党書記閣下を始め、県民の皆様に温かくお迎えいただき、このような心温まる午餐（さん）会を催していただいたことに深く感謝申し上げます。

先ほど、国立博物館とシェントーン寺院を訪れ、王都に受け継がれた祈りや伝統技術の輝きに深い感銘を覚えました。午後には、ルアンパバーンが誇る景勝地であるクワンシーの滝を間近で見られることも楽しみにしております。

また、午餐会の後には、日本のNPOにより設立・運営され、地域の小児医療の拠点となっているラオ・フレンズ小児病院にも伺う予定にしています。日本とラオスの人々の協力のもとで運営されている病院が、この地域の皆様の健康な暮らしに役立っていることを知り、大変うれしく思います。

私の父は、2012年にラオスを訪問した際、メコン川沿いに発展したルアンパバーンの長い歴史の中で形作られてきた伝統や文化、そして人々の優しさに心を動かされたと聞いております。私も、父を始め、皇室の方々の歩みを受け継ぎ、日本とラオスとの懸け橋の一端を担うことができれば幸いに存じます。また、悠久のメコン川の流れのように脈々と続いてきたこの友好の絆（きずな）を、私たち若い世代も、将来にわたって実り豊かに育んでいくことができるよう、切に願っています。

私にとって初めての国際親善のための外国訪問となったこの度の滞在は、きっと特別な思い出として私の心に深く刻まれることと思います。

終わりに、今回の訪問が日本・ラオス両国の親善関係の増進に寄与することを願い、私の挨拶とさせていただきます。

コー・コープ・チャイ・ラーイ、ニョック・チョーク（どうもありがとうございました。乾杯いたしましょう）。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

愛子さまはこのあと、日本のNPOによって建設された「ラオ・フレンズ小児病院」を訪れ治療を受けている子どもたちと交流される予定です。

さらに近郊にある観光名所「クワンシーの滝」を訪れたあと、夜、首都ビエンチャンに戻られます。