俳優の小西真奈美さんが自身のインスタグラムを更新。地元である鹿児島を訪れ、自然や人との触れ合いでリフレッシュした様子を公開しました。



【写真を見る】【 小西真奈美 】 「どこも空気が澄んでいて、出会う人が皆さん丁寧で優しい」 故郷・鹿児島の魅力を再発見





小西さんは、「地元でリフレッシュ」と題し、鹿児島での滞在を報告。今回の帰郷では「大切な方たちとの再会などがメイン」だったため観光はあまりできなかったそうですが、それでも充実した時間を過ごされたようです。







特に印象的だったのは、ビジターセンターで見た鹿児島の山々の映像に感化され、「いつかはどこかの山に登ってみたい！」と思った点や、郷土料理やジビエシチューなどを味わい、美しい山を眺めながら温泉を楽しんだことだといいます。







小西さんは滞在中の様子を複数の写真とともに投稿。黒いダウンジャケットに白いマフラーという服装で、公園を散策したり、神社を訪れたりする姿が写っています。また、ブランコに乗って無邪気に遊ぶ姿も見られ、故郷での束の間の休息を楽しんでいる様子がうかがえます。







食事面でも充実した時間を過ごした様子で、ジビエシチューやモンブラン風のデザートなどの写真も投稿。地元の味を堪能したことがうかがえます。







小西さんは「どこも空気が澄んでいて、出会う人が皆さん丁寧で優しくて、最高の時間を過ごした」と振り返り、「この自然豊かで、人の心も温かい場所で生まれて育つことができたことに、感謝の気持ちでいっぱいな旅でした」と感謝の思いをつづっています。







最後に「自分のルーツや地元の素晴らしさを再発見できる機会というのは、本当に貴重ですね」と締めくくっています。







この投稿に、「素敵 楽しそうだし気持ち良さそう」「地元に帰って笑顔が凄く素敵で魅力的で可愛いくて綺麗過ぎです」「地元ですと、表情もいつもより和やかですね」「秋の紅葉とブランコにのる真奈美さん、とっても嬉しそうですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】