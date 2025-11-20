普通のたいやきと“一味違う”!? 堀井美香が選ぶ、ハッピーになる手みやげ8品

あの人が厳選する、いま喜ばれる差し入れ。堀井美香さん（＆特別出演の妹さん！）に、とっておきの手みやげを教えていただきました！

堀井美香さんが考える間違いのない手みやげ

仕事現場への差し入れはもちろん、会食の帰りに渡したり。手みやげを渡すことが好き、という堀井美香さん。果たしてその心は？

「私にとってギフトは、エンタメ。特に差し入れ的に贈るものは、ぜひその場で開けてもらって、いる人たちみんなでその贈り物に関して話し、ワイワイ盛り上がるのが大好き。だから私は渡すときに、“これはどこどこの何々で、こんな逸話がありまして…”と、商品について一言添えます。そうすると皆さん興味を持ってくれますし、話に一花咲きます。以前、男性が多い現場への差し入れとして中華街で台湾の鶏の唐揚げ“鶏排（ジーパイ）”を山盛り買って持っていったことがあって“こんな差し入れ、初めて！”と大盛り上がりしたこともあります（笑）」

品選びで大事にしているのは、相手の負担にならないこと。

「ギフトとは“差し上げるのが楽しい！”というある意味自己満足。なので相手が困るものではなく、ハッピーになってくれることが大事。それを忘れないことが贈り物上手への第一歩だと思います」

【スナックミー】グッドジャーキー オリジナル

グッドジャーキー オリジナル 1袋\598

噛めば噛むほど肉の旨味が。タンパク質不足の人へ！

体に良いおやつの人気サブスク「スナックミー」が展開する、GOODな素材だけでできている新感覚のチキンジャーキー。安心＆安全な国産の鶏肉と、着色料や香料、保存料を使わずに塩やこしょうなどシンプルな調味料だけを使い、素材本来の旨味を引き出した味わい。「美容に詳しいメイクさんが、あまりタンパク質を摂らない私におすすめしてくれて、それ以来リピーターです。鶏肉の旨味がぎゅっと閉じ込められていて、硬い食感なのでずっと噛んでいられるという意味で、ダイエットにもよさそう。美容と健康に気を使っている人、また私みたいにタンパク質が不足しがちな人にプレゼントしたい」

Information

Webで購入可

【レストランアラスカ】アラスカ特選 スペシャルビーフカレー

アラスカ特選 スペシャルビーフカレー 180g×3パック\3,780

長く愛される老舗の味を、持ち帰りやすいレトルトに

昭和3年に大阪で誕生した西洋料理の老舗レストラン。こちらで長く愛される伝説のカレーを、美味しさそのままレトルトにパック。「若い頃先輩にお店に連れていっていただき初めて食べたのですが、“これが伝説の味…!!”と感動するほど美味しかった。誰でも好きな欧風カレーの味付けだから、贈る相手を選びません。1人1袋持ち帰れるので、現場への差し入れにも」

Information

日本プレスセンター店 東京都千代田区内幸町2-2-1 日本プレスセンタービル10F TEL. 03-3503-2731 11:30〜15:00、17:00〜22:00 土・日・祝日休 Webで購入可

通販は白熊印アラスカ食品販売より

【ハウスメッツガー・ハタ】大判 和牛ビーフジャーキー

大判 和牛ビーフジャーキー 約190g \4,920

ステーキ肉のプレミア感！ 肉好きな人への究極の贈り物

新百合ヶ丘で、地元に愛される精肉＆シャルキュトリーのお店が作る、和牛のもも肉を使ったビーフジャーキー。自然海塩とスパイスで味付けし、桜のチップで軽くスモーク。ソフトな食感で、口に入れるとじゅわっと広がる肉汁がたまらない！ 「7年くらい前にグルメプレゼンターのはっしーさんに教えていただいて、食べたらめっちゃくちゃ美味しい！ ステーキ肉を使っているプレミア感は、まさにギフト向き。肉好きな方やお酒好きな方に贈りたいです」。店頭では要望に応じて小さいサイズでも販売可。

Information

神奈川県川崎市麻生区金程2-1-1 TEL. 044-455-4129 10:00〜17:00（短縮営業中） 月・火曜休

Webで購入可

【ツルヤ】フルーツチーズサンド 国産しらぬい

フルーツチーズサンド国産しらぬい\323

北海道産クリームチーズと果物の、繊細＆上品なチータラおつまみ

長野県のローカルスーパー・ツルヤのオリジナル商品。薄くやわらかい魚肉シートと北海道産の少し甘みのあるクリームチーズを使っており、さらに糖度の高さで知られる国産の柑橘・不知火（しらぬい）もサンド。「ポッドキャスト『OVER THE SUN』の互助会の方にいただいたのですが、美味しくてびっくり。長野に行ったら必ず買って、肩肘張らないギフトとして使っています」。ほかに国産りんご（右上写真中）、プレーン生タイプ（同左）も。

Information

小諸店 長野県小諸市相生町2-2-22 TEL. 0267-23-3311 9:30〜20:00 不定休 ほかに長野県、群馬県に41店舗を展開中。

詳しくはこちら

【OYOGE】3匹入ったBOXセット

3匹入ったBOXセット\1,166

かわいい箱を開けたら、その形と味で、大盛り上がり！

一見たいやき…？ よく見ると、魚の形はイワシとアジ！ 厚みもあって容量ずっしり。かわいい上に満足度も高いお菓子です。「あんこだけではなく、ちょっと変わった味わいなのもおもしろい。また箱入りには吹き出し型の小さなメッセージカードがついていて、それもキュート。普通のたいやきと“一味違う”ポイントがたくさんあって、会話に花が咲きます」。イワシ（つぶあんクリームチーズ）、アジ（チョコレートカスタード/期間限定）、アサリ（栗ピスタチオ/期間限定） 味は季節で変わります。

Information

東京都港区六本木7-13-10 TOMASビル1F-102 TEL. 03-6447-0094 10:30〜23:00 無休

詳しくはこちら

【岩塚製菓】岩塚の黒豆せんべい

岩塚の黒豆せんべい ノープリントプライス（参考小売価格\260前後）

気軽に渡せて“映え”より“燃え”。豆の香りと量のバランスが◎

デパートに行かずとも近所のスーパーだって十分手みやげ選びに役立ってくれる。堀井さんの手みやげアドバイザーにして、Instagram「婦人会の手土産」アカウントで手みやげ情報を発信している堀井さんの妹さんからもおすすめを伺いました。「『婦人会の手土産』では、もう一度自分で買いたいもの、気軽に渡せる高価ではないもの、“映え”より“燃え”なものに限定して紹介。特に岩塚の黒豆せんべいは、私のインスタがラジオで紹介されてからコメント数が一番多く、みんな好きなんだなと嬉しくなります。豆の香りがとても良く、米を邪魔しない程度に、でも満足する豆の量のバランスが気に入っています」（堀井妹さん）

Information

全国のスーパーにて販売中。

【HIGASHIYA】ひと口果子 真

ひと口果子 真\2,592

あえて小さいものを差し上げたい、そんなときにはこちらが重宝

和菓子の持つ伝統的な魅力にモダンな感覚を合わせた“果子”が人気の、HIGASHIYA。堀井さんのおすすめは、一口サイズの和菓子が6つ入った、佇まいの美しいボックスセット。「小ぶりで上品で、とても愛らしい。もちろん味も極上です。私は人と会食した際に手みやげを渡すことが多いのですが、持ち帰っていただく道中を考えると、“荷物にならない”ということも大事。そんなときに、このお菓子がぴったりです。ちなみに羊羹や最中も、小ぶりで美味なので、そちらもおすすめ」

Inforamtion

HIGASHIYA GINZA 東京都中央区銀座1-7- ポーラ銀座ビル2F TEL. 03-3538-3230（売店） 11:00〜19:00 無休

Webで購入可

【ホテル椿山荘東京】シュガーレース ティーセット

シュガーレース ティーセット\3,500

ティーカップを彩るのは、ホテルの庭園に咲く美しい椿

シュガーレースとは、レースのように繊細にデザインされた砂糖のこと。こちらはホテル内の庭園に咲く美しい藪椿、東京椿、乙女椿を描いたシュガーアートと、ダージリンのティーバッグのセット。「紅茶を淹れてその上にシュガーアートをのせると、ティーカップにお花が咲いたようで美しく、溶けていくさまをじっと見るのも楽しい。そういうリラックスした時間を持ってね、という思いを込めて、日々忙しくしている友人に贈りたいです」。シュガーレース×3袋、ダージリンティーバッグ×3個入り。

Information

東京都文京区関口2-10-8 TEL. 03-3943-1111（代表）

Webで購入可

堀井美香

フリーアナウンサー。1972年生まれ、秋田県出身。ポッドキャスト『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』などに出演中。12/13に一人語りの音楽朗読「母」、12/14は永島敏行氏と二人朗読「羆嵐」に出演予定。

婦人会の手土産

堀井美香さんの実の妹が運営する、おすすめの手みやげをInstagramで発信するアカウント。お姉さんの手みやげセンスに一役買っている。

Instagramはfujinkai_temiyage