冬の一番人気「温野菜とチーズのブラウンシチュー」販売開始、冬季限定「オマール海老ソースと帆立のケイジャン風フリカッセ」も【スープストックトーキョー】

スープストックトーキョーは、2025年11月24日〜12月26日の間、冬一番の人気スープ「温野菜とチーズのブラウンシチュー」と、冬季限定「オマール海老ソースと帆立のケイジャン風フリカッセ」を、Soup Stock Tokyo外食店舗で販売する。

◆「温野菜とチーズのブラウンシチュー」

ブラウンシチューの「ブラウン」は、じっくり炒めた玉葱の色のこと。玉葱の甘みに、柔らかな牛肉の濃厚な旨味、ミルクとチーズのコクを組み合わせた。ブロッコリー･じゃがいも･にんじんなど、温野菜をごろっと入れ、しっかりとした食べ応えに仕立てている。

温野菜とチーズのブラウンシチュー イメージ

◆「オマール海老ソースと帆立のケイジャン風フリカッセ」

食材をクリームで煮込んだフランスの家庭料理『フリカッセ』を、Soup Stock Tokyoのオマール海老ソースと、アメリカ南部・ケイジャン料理特有のスパイスでアレンジした。

オマール海老ソースの旨味にごろごろとした帆立を合わせ、スパイスやハーブ、タバスコでスパイシーに仕上げた。ケイジャン料理の特徴であるスパイスの中にホットソースの辛酸っぱさでアクセントを加えている。皿に添えた軽やかな酸味のサワーソースを加えることで、爽やかな味わいに変えながら食べ進められる。

オマール海老ソースと帆立のケイジャン風フリカッセ イメージ

〈Soup Stock Tokyo 注文方法と価格〉

Soup Stock Tokyoでは、セットメニューまたは単品メニューを選択し、注文する。メニュー詳細は以下の通り。いずれも税込価格。

･主なセットメニュー

◆スープとスープのセット:1,250円〜

スープとスープのセット イメージ

◆カレーとスープのセット:1,390円〜

カレーとスープのセット イメージ

◆キッズセット(対象年齢12歳以下):750円〜

キッズセット(対象年齢12歳以下) イメージ

セットのサイドメニューは、白胡麻ご飯･キヌア玄米(+50円)･石窯パン･桐生酵母の全粒粉ロールの中から選べる。

･単品注文も可能

◆スープ単品

Sサイズ:610円/Rサイズ:790円/Lサイズ:980円

◆カレー(ルーのみ):750円

◆カレーライス:990円

◆白胡麻ご飯･石窯パン･桐生酵母の全粒粉ロール:290円

白胡麻ご飯

石窯パン

桐生酵母の全粒粉ロール

◆キヌア玄米:340円

キヌア玄米