「スカーレット」という言葉を聞くと、鮮やかな深紅の色合いが思い浮かびます。それは情熱や強さを象徴すると同時に、どこか切なさや儚さも漂わせる不思議な響きを持っています。そのため、音楽の世界では恋愛の熱情や心の葛藤、あるいは季節の移ろいを表現する際に「スカーレット」というタイトルが選ばれることも少なくありません。深紅のバラのように力強くも繊細なイメージをまとった曲たちは、聴く人それぞれに異なる物語を思い起こさせてくれるでしょう。今回はそんな「スカーレット」という名を冠した楽曲の中から5曲を厳選しました。どの作品もタイトル通りの鮮やかさを持ちながら、アーティストごとの個性によってまったく異なる世界観が広がっています。音に込められた色彩を想像しながら、ぜひ楽しんでみてください。



●ART-SCHOOL「スカーレット」



●スピッツ「スカーレット」



●スキマスイッチ「スカーレット」



●緑黄色社会「スカーレット」



●Every Little Thing「スカーレット」



（written by 山崎健治）

外部サイト