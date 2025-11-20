真空ジェシカ川北、大鶴義丹「まーちゃんごめんね」の新事実「カズ、三浦カズみたいに言ってる」【まーごめ解説あり】
お笑いコンビ・千鳥がMC、乃木坂46の林瑠奈がサポーターを務める、Prime Videoオリジナルバラエティー『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』配信記念イベントが20日、都内で行われた。
【写真】水のおかわりを要求する川北茂澄
同番組は、お笑いの最前線で活躍する実力派芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、「即興コント」の頂点を決める究極のお笑いサバイバル・バトル。総額1億円規模の巨大セットからせり上がる、コントセットとともに繰り出される容赦ない最高難易度のお題に、8組のオリジナルコンビが優勝賞金1000万円をかけて競い合う。
高比良くるま（※高＝はしごだか／令和ロマン）＆野田クリスタル（マヂカルラブリー）による、初代ゴールデンコンビ誕生から約1年。意地とプライドを懸けて第2回大会に挑むのは、長谷川忍（シソンヌ）＆松尾駿（チョコレートプラネット）、田中卓志（アンガールズ）＆川北茂澄（真空ジェシカ）、ゆりやんレトリィバァ＆とにかく明るい安村、新山（さや香）＆小籔千豊、盛山晋太郎（見取り図）＆せいや（霜降り明星）、阪本（マユリカ）＆芝大輔（モグライダー）、大久保佳代子（オアシズ）＆吉住、狩野英孝＆福井俊太郎（GAG）ら、8組16人の新たな実力派芸人たちとなっている。
この日のイベントには、千鳥（大悟、ノブ）、田中＆川北、大久保＆吉住、長谷川、安村、林が登壇。ノブのツッコミに対して、川北が得意の「まーちゃんごめんね」（転じて※「まーごめ」）を発した際には、ノブが「これは、ママタルトのやろ？『まーちゃん、ごめんね』って、大鶴肥満のギャグやろ？」とやさしく「まーごめ」を解説。
川北が悪ノリして「大鶴義丹のギャグですけどね」とボケると、ノブが「大鶴義丹さんのギャグとか言うな（笑）！大鶴義丹さんは、記者会見で本気で謝罪したやつや。それを、ママタルトの大鶴肥満が『まーちゃんごめんね』ってギャグにしたやつを、なんでお前の方が（肥満よりも）言うねん」と改めてツッコミ。すると、川北が「でも、実際は『まーちゃん、ごめんね』じゃなくて『ごめんね、まーちゃん、ごめんね』って、『カズ、三浦カズ』みたいに言ってる」と“新事実”を紹介していた。
※まーごめ
大鶴義丹が、元妻・マルシアに対して、かつて放ったとされる「まーちゃんごめんね」を略したもので、もともとは大鶴義丹に似ているお笑いコンビ・ママタルトの大鶴肥満が使っているもの。川北も多用しており、持論として「国語辞典は『まーごめ』と書かれた1枚の紙になる」というものがある。「まーごめ」からさらに派生して、「義謝（義丹謝罪を略したもの）はいらんですよ」があり、これは虹の黄昏・野沢ダイブ禁止が使用している。
