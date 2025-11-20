Kis-My-Ft2千賀健永、最近見た夢は「火星人に日本食を勧める夢」 クリエイティブにはつなげられず
Kis-My-Ft2の千賀健永が20日、都内で行われた『ヒツジのいらない枕 100万個突破記念発表会』にゲストとして参加した。
【写真】スヤァ…ベッドの上でおやすみポーズを披露した千賀健永
イベントにはMyパジャマで登壇。全身グレーのもこもこ生地で、スリッパも自前のカワイイものを履いていた。パジャマ姿で無数のフラッシュを浴びた千賀は「なかなかこういう状態で出ることはない。ちょっと恥ずかしい気持ちです」と照れた。1年以上前から同シリーズの枕を愛用。「この枕を使うと、ほかの枕を使えないぐらい」と魅力を語っていた。
最近の夢事情も。「ヒツジのいらない枕」を使うことで夢を見る機会が減ったという千賀だが「直近で見た夢だと、なんでそんな夢を見たかわからないんですけど、火星人に日本食を勧める夢を見ました」と明かし、会場には笑いが。「『こんなに美味しい日本食があるよ』とお寿司とか、おそばを火星人に勧めていました」と内容を語った。MCからアーティストとして生かせそう」と水を向けられると、千賀は「それがきっかけで描けた絵は1枚もないです」と苦笑いを浮かべていた。
フォトセッションはベッドの上で行われた。千賀は「『Myojo』みたい」と笑っていた。
“ヒツジを数える間もなく”をコンセプトにした太陽の人気寝具シリーズ「ヒツジのいらない枕」の累計販売数が100万個を突破したことを記念して行われたイベント。愛用者である千賀がゲストとして参加した。100万個という数字に千賀は「僕らもシングルを出す度に『100万枚』という思いでやってますけど、なかなかたどり着かない数字で。こんなに愛されているんだなって。今後も愛用していく中で自信につながります」としていた。
