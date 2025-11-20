Kis-My-Ft2千賀健永、ベッドの上でフォトセッションに笑顔「『Myojo』みたい」 枕を贈るなら宮田俊哉
Kis-My-Ft2の千賀健永が20日、都内で行われた『ヒツジのいらない枕 100万個突破記念発表会』にゲストとして参加した。
【全身ショット】ふわもこ…お気に入りのパジャマ姿で登場した千賀健永
イベントにはMyパジャマで登壇。全身グレーのもこもこ生地で、スリッパも自前のカワイイものを履いていた。パジャマ姿で無数のフラッシュを浴びた千賀は「なかなかこういう状態で出ることはない。ちょっと恥ずかしい気持ちです」と照れた。1年以上前から同シリーズの枕を愛用。「この枕を使うと、ほかの枕を使えないぐらい」と魅力を語っていた。
愛用する枕をメンバーにプレゼントするなら、という質問が。宮田俊哉の名前を挙げ、小説やアニメなどクリエイティブ活動のため「気持ちがわかるんですけど寝る前にいろんなことを想像して、眠りが浅くなったり、睡眠時間を確保できない状況があると思う。なので、ぜひ宮っちに」と説明。ただ「誕生日が過ぎたばっかりなので、来年の誕生日に（笑）」と話して笑わせた。
また、自身の寝る前のルーティーンも。千賀は「最近はストレッチを心がけています。あと、美容のためにマルチビタミンを摂取する。あとはハーブティーを飲むようにしてます」とする。トークセッションの相手役だった上級睡眠健康指導士の大木都氏から「素晴らしいです。まねしたいところがいっぱい。専門家かなと思うぐらい」と褒められ、千賀は「今まで続けてよかった」と喜んでいた。
フォトセッションはベッドの上で行われた。千賀は「『Myojo』みたい」と笑っていた。
“ヒツジを数える間もなく”をコンセプトにした太陽の人気寝具シリーズ「ヒツジのいらない枕」の累計販売数が100万個を突破したことを記念して行われたイベント。愛用者である千賀がゲストとして参加した。100万個という数字に千賀は「僕らもシングルを出すたびに『100万枚』という思いでやってますけど、なかなかたどり着かない数字で。こんなに愛されているんだなって。今後も愛用していく中で自信につながります」としていた。
【全身ショット】ふわもこ…お気に入りのパジャマ姿で登場した千賀健永
イベントにはMyパジャマで登壇。全身グレーのもこもこ生地で、スリッパも自前のカワイイものを履いていた。パジャマ姿で無数のフラッシュを浴びた千賀は「なかなかこういう状態で出ることはない。ちょっと恥ずかしい気持ちです」と照れた。1年以上前から同シリーズの枕を愛用。「この枕を使うと、ほかの枕を使えないぐらい」と魅力を語っていた。
また、自身の寝る前のルーティーンも。千賀は「最近はストレッチを心がけています。あと、美容のためにマルチビタミンを摂取する。あとはハーブティーを飲むようにしてます」とする。トークセッションの相手役だった上級睡眠健康指導士の大木都氏から「素晴らしいです。まねしたいところがいっぱい。専門家かなと思うぐらい」と褒められ、千賀は「今まで続けてよかった」と喜んでいた。
フォトセッションはベッドの上で行われた。千賀は「『Myojo』みたい」と笑っていた。
“ヒツジを数える間もなく”をコンセプトにした太陽の人気寝具シリーズ「ヒツジのいらない枕」の累計販売数が100万個を突破したことを記念して行われたイベント。愛用者である千賀がゲストとして参加した。100万個という数字に千賀は「僕らもシングルを出すたびに『100万枚』という思いでやってますけど、なかなかたどり着かない数字で。こんなに愛されているんだなって。今後も愛用していく中で自信につながります」としていた。