¸òºÝ¤«¤é10Ç¯¡Ä¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤È¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡¡12·î20Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç·ëº§¼°
Ä¹¤é¤¯¸òºÝ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿½÷Í¥¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¡Ê41¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¡Ê36¡Ë¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë·ëº§¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê♡¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¡¢¡È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¡É¤Ç¥Ç¡¼¥È
11·î20Æü¡¢2¿Í¤Î½êÂ°»öÌ³½êAM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¸ø¼°Î©¾ì¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ÖÇÐÍ¥¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤ÈÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤¬¡¢Ä¹¤¤¸òºÝ¤ÇÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¸ü¤¤¿®Íê¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±È¼¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö2¿Í¤Î·ëº§¼°¤ÏÍè¤ë12·î20Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤ÎË¿½ê¤ÇÎ¾²È¤Î²ÈÂ²¤È¿ÆÀÌ¡¢¶á¤·¤¤ÃÎ¿Í¤ÎÊý¡¹¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢Èó¸ø³«¤Ç¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂçÀÚ¤Ê·èÄê¤ò²¼¤·¤¿2¿Í¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊâ¤ß¤Ë¡¢²¹¤«¤¤±þ±ç¤È½ËÊ¡¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¡¢º£¸å¤â2¿Í¤È¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ¶È¤Ë¤âÃé¼Â¤ËÎ×¤ß¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¦¤ËÊó¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤È¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤Ï¡¢2015Ç¯¤«¤é¸ø³«Îø°¦¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£2¿Í¤Ï10Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë·ëº§¤È¤¤¤¦¼Â¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½êAM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¸ø¼°Î©¾ìÁ´Ê¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£AM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
AM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°ÇÐÍ¥¤Î¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤È¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤Î´î¤Ð¤·¤¤ÃÎ¤é¤»¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÐÍ¥¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤ÈÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤¬¡¢Ä¹¤¤¸òºÝ¤ÇÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¸ü¤¤¿®Íê¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±È¼¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Î·ëº§¼°¤ÏÍè¤ë12·î20Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤ÎË¿½ê¤ÇÎ¾²È¤Î²ÈÂ²¤È¿ÆÀÌ¡¢¶á¤·¤¤ÃÎ¿Í¤ÎÊý¡¹¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢Èó¸ø³«¤Ç¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤ÎÂçÀÚ¤Ê·èÄê¤ò²¼¤·¤¿2¿Í¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊâ¤ß¤Ë¡¢²¹¤«¤¤±þ±ç¤È½ËÊ¡¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¡¢º£¸å¤â2¿Í¤È¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ¶È¤Ë¤âÃé¼Â¤ËÎ×¤ß¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¦¤ËÊó¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1984Ç¯4·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥ä¥ó¡¦¥ß¥Ê¡£1998Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ø¥¥¡Ù¤ÎÂè1´üÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Åö»þ¤ÏËÜÌ¾¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2001Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÈþ¤·¤Æü¡¹¡Ù¡ÊSBS¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø²Ð»³¹â¡Ù¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎÆÉ½ñ²È¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏºÇ¶áÆÉ¤ó¤À¾®Àâ¤ä±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ºîÉÊ¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£¼«¿È¤â2009Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹µª¹Ô¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥Á¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2015Ç¯7·î¤Ë5ºÐÇ¯²¼¤ÎÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤È¤ÎÇ®°¦¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡þ¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1989Ç¯7·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹188cm¡£2008Ç¯¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2011Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¡ÊKBS¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¿Â»Î¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¡ÊSBS¡Ë¡¢¡ØÁêÂ³¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡ÊSBS¡Ë¡¢±Ç²è¡Øµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê±ÇÁüºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2017Ç¯¤Ë¾å°öÆ¬¤¬¤ó¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ³èÆ°¤òÃæÃÇ¡£Æ®ÉÂÀ¸³è¤ÎËö¤Ë2020Ç¯¤«¤é·ÝÇ½³¦¤ËÉüµ¢¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø±§Ãè¡Ü¿Í¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£2015Ç¯¤«¤é½÷Í¥¤Î¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£