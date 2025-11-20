「とても悔しい」佐野岳、人気番組『スポ男』収録中に怪我。「病院で精密検査をし、治療していくことに」
俳優の佐野岳さんは11月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。『究極の男は誰だ!?最強スポーツ男子頂上決戦』（TBS）の収録中に負傷し、欠場となってしまったことを報告しました。ファンからは励ましの声が寄せられています。
【投稿】佐野岳、得意競技での失敗に悔しさあらわに
同番組の「モンスターボックス」は、1段ずつ増えていく巨大な跳び箱を跳ぶ競技。プロの体操選手でもその記録を伸ばすのは難しいといわれます。この競技での失敗について「自分が得意としてきた跳び箱での怪我は自分自身が1番納得出来ず、競技を最後まで続けたかったです」とコメント。さらに、「収録前から数多く期待のコメントを頂いて、本当に楽しみされている方々がいるというところで、真摯に向き合ってトレーニングを積んできました。とにかく誠実に取り組むことで、その応援や期待に応えたいと思っていたので、収録を続ける事が難しくなってしまい、とても悔しいです」と、この結果に悔しさをあらわにしました。
今後については、「とにかく、大会当日、足を運んでくださった皆様、応援してくださる方々にいちはやく状況を説明したくて文章を書いています」「今後の仕事は医師の指示のもと行ない治療を第一に考えます」とのことで、最後は「また機会があるならば、改めて万全な状態で、戻ってくるつもりでいます！！その時はまた変わらぬ応援をいただけたら嬉しいです！待っててください！」と前向きな言葉で締めくくっています。
この投稿にファンからは、「少しでも早く良くなるよう願っています…」「今は無理せず安静にして、怪我の治療に専念してね」「会場に着いてから知ったので、驚きました。エイキとの子弟対決を楽しみにしていましたので残念でしたが、1番辛いのは岳さんですよね」「また元気に走り回ってるがっくん楽しみに待ってるね」「怪我は残念でしたね。どんなに得意としてる人でも、こういう状況はあり得るんだなと」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
『スポ男』収録中にけが佐野さんは1枚の文書を掲載。「この度、『スポ男』収録で、モンスターボックスの競技中に着地に失敗し怪我をしてしまいました。その後の競技も棄権することになり、病院で精密検査をし、治療していくことになりました」と欠場に至った経緯を説明しています。
番組は12月に放送18日に有明アリーナで公開収録が行われた同番組の放送予定日は12月21日です。おなじみの出場選手のほか、ニューフェイスも加わっています。また番組を盛り上げるゲストとして、タレントのアン ミカさんやお笑いコンビ・アンガールズの田中卓志さん、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子さんらが出演します。2026年こそ、佐野さんの活躍を期待したいですね。
